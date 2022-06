Viuda de Roberto Bruce condenó declaraciones de Pancho del Sur: "¡Hasta cuando!"

"Me parece insólito que después de casi 11 años sigan ocupando este tema para hacer noticia", dijo Andrea Sanhueza. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 23 de junio 2022 · 10:44 hs

Indignada con las declaraciones de Pancho del Sur, en las que aseguró que la caída del avión Casa 212 en que fallecieron Felipe Camiroaga y Roberto Bruce no fue un accidente, sino intencional, se mostró la viuda del periodista, Andrea Sanhueza, quien usó las redes sociales para criticar a la "gente que se cuelga de esta tragedia para tener pantalla".

La mujer usó las historias de su Instagram para hacer notar su tremenda molestia por los dichos del humorista sobre el hecho ocurrido en septiembre de 2011 en Juan Fernández, durante la entrevista que le concedió al programa Televidentes en La Hora.

En la primera de sus publicaciones, la viuda del reportero del Buenos Días a Todos puso una foto de Felipe Camiroaga y uno de los titulares que generaron las declaraciones de Pancho del Sur.

"¡Qué terrible como sigue habiendo gente que se cuelga de esta tragedia para tener pantalla!", comenzó su posteo Andrea Sanhueza. Y siguió: "Muy mala manera de llamar la atención ¡Su comentario no aporta en nada! ¡Hasta cuándo! ¡Valor!".

A continuación, en un segundo posteo, la mujer también cuestionó a los medios de comunicación por darle tribuna a este tipo de informaciones.

"Y complementando lo que dije recién, me parece pésimo de parte de la prensa seguir ocupando este tema como noticia", disparó sus dardos. Pero no se detuvo ahí y aseveró que "¡darle tribuna a esta gente es responsabilidad de ustedes! ¿Acaso no hay más noticias? ¿Acaso no hay cosas más importantes en este país? ¿Como la cantidad de tiroteos, asaltos, temas económicos que están pasando?".

En la parte final de su mensaje, la viuda de Roberto Bruce pidió que se deje el tema en paz, así como a las víctimas del accidente de Juan Fernández, y desmintió de plano las declaraciones del humorista.

"De verdad me parece insólito, por decir lo menos, que después de casi 11 años sigan ocupando este tema para hacer noticia. De verdad, ¿hasta cuándo!".

Macabra teoría

Cabe recodar que en el mencionado programa, Pancho del Sur aseguró que el accidente del Casa 212 donde murió Felipe Camiroaga, Roberto Bruce y otras 20 personas no fue tal.

"Yo sé que no fue un accidente. Había gente que iba a tener mucho poder después en la política dentro de ese avión, entonces, 'mejor la eliminamos', lamentablemente", aseveró también

"Yo digo que no fue accidente. Fue complicado, algún día se va a saber toda la verdad, pero accidente no fue. Yo lo sé", fueron las declaraciones del humorista que desataron la molestia de Andrea Sanhueza.

