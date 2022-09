Vlado Mirosevic sale en defensa de Cristián de la Fuente: "¿Por qué la sociedad tiene el derecho de hacer juicio moral sobre dos adultos?”

AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Cristián Meza 27 de septiembre 2022 · 18:36 hs

El diputado Vlado Mirosevic (PL) también se quiso sumar a la polémica generada por la bullada infidelidad de Cristián de la Fuente en México, saliendo en defensa del actor nacional.

A través de redes sociales, uno de los voceros de la campaña del Apruebo aseguró que se está invadiendo su privacidad con la viralización de las imágenes donde aparece besando a otra mujer en un restaurante.

“Cristián de la Fuente no es santo de mi devoción. Para nada. Pero exponer video besando a alguien en un bar atenta contra su privacidad y el respeto a su libertad individual, y por supuesto de ella. ¿Por qué la sociedad tiene el derecho de hacer juicio moral sobre dos adultos?”, planteó el legislador.

Vlado Mirosevic aseveró que "perdonen lo impopular, pero creo que debemos poner límite a ciertos enjuiciamientos públicos, eso nos lleva al peor escenario democrático. No todo vale al momento de destruir la imagen de quien piensa distinto a ti. Ganemos porque nuestras ideas son más civilizadas, pero no así”.

Cristián de la Fuente sacó la voz para reconocer que las imágenes que se dieron a conocer en la prensa mexicana son verídicas, declarando que "una niña se me acercó, me dio un beso y no la paré. Estaba con un amigo, nos grabaron y salió ese video".

“Es un error de borracho, de tonto. Obviamente, tengo vergüenza y pena por el daño causado a mi familia y estoy muy arrepentido. Nada más, ésa es la verdad”, agregó el actor chileno, quien lleva casado 20 años con Angélica Castro, siendo padres de una niña.

La grabación fue compartida por el programa Primer Impacto de México. Producto de esta situación, Angélica Castro, quien está en Chile y es voz de radio Agricultura, dejó de seguir en Instagram a su esposo.