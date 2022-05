"Voy a apoyarlo": Cecilia Bolocco y la posibilidad de que Máximo cambie el orden de sus apellidos

Máximo Menem aún no concreta el cambio de apellido. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Rodrigo León 30 de mayo 2022 · 10:50 hs

Cecilia Bolocco se refirió a la posibilidad que existe de que su hijo, Máximo Menem, pueda cambiar el orden de sus apellidos, tomando en cuenta la nueva legislación que existe en nuestro país para poder concretarlo.

Esto ocurre luego de que hace unos meses, el joven de 18 años sorprendiera a sus más de 248 mil seguidores en Instagram al cambiar su nombre de usuario de “@maximomenem” a “@maximobolocco”.

Si bien nunca hubo una confirmación por parte del hijo del fallecido ex presidente argentino, Carlos Menem, mucho supusieron que había realizado el cambio de apellido por el de su madre.

En ese entonces, explicó que “a mí no me importa cómo pongan mi nombre” y que “no me he cambiado el orden de los apellidos, pero me siento más representado por el apellido de mi mamá".

"Lo he dicho varias veces, pero yo no me voy a borrar el apellido Menem. Nunca viví con mi papá, así que me siento más cómodo con el de ella”, agregó Menem Bolocco.

En una entrevista concedida hace unos meses, Máximo Menem se refirió a su relación con su familia paterna. Ahí reconoció que nunca mantuvo buenas migas con su media hermana, Zulemita Menem, puesto que "siempre me ha hecho la vida imposible.

La opinión de Cecilia Bolocco

Ante la posibilidad de que Máximo concrete el cambio de apellido, Cecilia Bolocco emitió su opinión al respecto en una reciente conversación con Meganoticias durante la promoción de su nuevo perfume la semana pasada.

“Yo voy a apoyar a Máximo en todo, él sabe que yo soy incondicional a él, sabe cuál es mi opinión, lo tiene claro. Lo cual me alegra”, manifestó la ex Miss Universo, dando cuenta además de la cercana relación que mantiene con su hijo y que es posible evidenciar en los distintos lives que realiza.