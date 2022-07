"Voy sin miedo": Fran Masanes publica relatos que estarían relacionados con Claudio Castellón

"Antes no era capaz de verlo, de creerlo, de asimilarlo", dijo Fran sobre por qué no denunció el tema con anticipación. INSTAGRAM

Compartir











Por: Juan Pablo Ernst 11 de julio 2022 · 16:10 hs

Una serie de violentos relatos que reflejarían parte de lo que vivió con su expareja, el actor Claudio Castellón, dio a conocer Fran Masanes a través de su cuenta de Instagram.

En un nuevo capítulo de esta historia en que ambos se acusan de violencia intrafamiliar, la profesora de educación física aseguró que retomó el tema sólo porque en su blog de notas encontró antiguas entradas y le pareció prudente compartirlas con sus seguidores.

En su relato, con fecha 23 de abril de 2019, Fran Masanes comienza con un episodio que evidenciaba el mal carácter del actor y que habría partido por la presencia de la mascota en la habitación de la pareja:

"Se levanta enojado porque el Bruno está en la pieza, lo saca de mala manera, le digo '¿qué pasa?' y me dice '¡cállate!. Yo le respondo 'oye, no me hables así'. Entra a la pieza con una energía horrible, tiro el cubrecama para taparme y me dice 'qué chu... te pasa'. Prende la luz , le digo 'nada'. Tiré el cubrecama para taparme, me dice ‘¿te vas a creer la raja ahora que vas a recorrer Santiago en auto y yo a pata?, ¿no era que te ibas ayer?’. Todo esto en tono violento", se lee en una de las entradas que fueron capturadas por Página 7.

"'Te da lo mismo que tu perro cul... me despierte'. Prende la luz, me voy a ir a fumar un cigarro, sube y el Bruno se orinó arriba y empieza: ‘Perro reconch..., hijo de pu... (mientras limpia), ya se va a acabar esto'", detalló, mientras que a un costado se ven los apuntes que escribió al respecto: "Ilusa yo. La memoria es frágil, o muchas veces prefiero bloquear para no recordar tanto dolor. Pero aquí están estas notas que seguro escribí para leerlas y tomar fuerzas para salir de ahí".

INSTAGRAM

Amenazas e insultos

De acuerdo a lo posteado por Fran Masanes más adelante, y que fue guardada hace apenas dos días, más adelante su expareja volvió a insultarla y agredirla verbalmente.

"Me da pena tu futuro, lo que te espera, que un hue... te mantenga y te solucione la vida. Analfabeta. La ropa de A... también la pago yo. Flaite. Te encanta sentirte superior, que te esté yendo bien y a mí mal, ponerme la pata encima. Le compras puras hu... rosadas, ni que fuera Barbie” (sic)", indica el texto que atribuyó a Claudio Castellón.

"Me da vergüenza mostrarlo, pero ¿por qué ocultarlo? Esto no paraba, mientras yo por aquí escribía todo lo que este narciso de libro me decía", reconoció Francisca.

Después, Francisca volvió a compartir otra entrada antigua, del 14 de noviembre de 2021, en la que salían más insultos.

Según indicó, la siguiente entrada correspondía a un episodio ocurrido el 14 de noviembre de 2021, donde otra vez el actor habría hecho referencia a Alicia, la hija que tienen en común.

"Trata de no tener más hijos, porque lo haces como el pi... como mamá. Basura. Dejaste a tu hija botada 3 días para irte a maraquear y ahora la dejas 7 más. Te odio. Púdrete. Eres la peor escoria. Imbécil. Me las vas a pagar, te voy a quitar a la A... nos vamos a ver en tribunales. Hue... de mierda", fue el odioso texto.

"No quiero olvidar"

INSTAGRAM

A continuación Fran deja ver algunas de las reflexiones que hizo tras vivir estos episodios.

Frases como "anoto porque no quiero olvidar, porque cuando he sido débil y creo que las cosas pueden cambiar o por lo menos mejorar, ¡vuelvo a leer esto y me doy cuenta que NO!", se suman a otras en que intenta responder algunas preguntas: "¿Por qué ahora? Porque antes no era capaz de verlo, de creerlo, de asimilarlo. No más protección, no callar ¡Voy sin miedo porque no tengo nada que ocultar! Porque todo lo que muestra una linda foto está lejos, muchas veces, de ser la verdad".

Tras asegurar que en su accionar "no hay despecho", sostuvo que "esa es su defensa y la carta que juega, propio de un narciso".

"Hay amor propio, hay una mamá que hará todo por proteger a lo más importante de su vida ¡Amig@, date cuenta”, cerró el tema.