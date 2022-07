"Ya me dio vergüenza”: la pregunta de Raquel Argandoña que incomodó a Adriana Barrientos

A Raquel no la convenció la versión de que los panelistas habían salido juntos por un tema de trabajo. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 14 de julio 2022 · 18:49 hs

Aunque comparten panel en Zona de Estrellas, la verdad es que la relación entre Raquel Argandoña y Adriana Barrientos no es precisamente buena. Y una nueva muestra de aquello se vivió este jueves en el programa de Zona Latina, cuando una simple pregunta que realizó la mamá de Kel Calderón bastó para incomodar a la modelo.

El inicio del programa dio algunas luces de que las aguas todavía no se habían calmado luego de la parada de carros que le hizo Raquel a Adriana en el mismo espacio hace un par de días.

"Yo sé que hay hombres que se han casado enamoradísimo hasta el día de hoy de Raquel Argandoña...", dijo Barrientos en la ocasión, a lo que Argandoña le respondió: "no me metai en tu comentario, Adriana. No, no, no... Las bromas hasta por ahí no más. De verdad. En buena onda te lo digo".

Como era de esperar, había expectación y las panelistas cumplieron. Es que la ex Bienvenidos reaccionó de inmediato cuando la influencer habló de rostros de televisión y otros famosos que tendrían a sus parejas como una especie de "mascotas".

Y aunque Adriana Barrientos no dio nombres, la mamá de Nano Calderón no se hizo la desentendida.

"Si se está refiriendo a mí, yo no tengo ninguna mascota. El hombre que tengo me hace feliz, lo paso la raja y todo", manifestó sobre la relación que tiene con Félix Ureta.

La revancha de Raquel

Tras ese episodio los panelistas continuaron hablando de distintos temas hasta que el buen oído de Raquel le permitió abordar un tema que había pasado inadvertido, pero que ella se encargó de destacar.

Los panelistas hablaban de los carretes a los que fue Arturo Vidal durante sus vacaciones en Chile y, como era de esperar, la hípica tenía que estar presente.

Fue en ese contexto que Adriana les contó a los panelistas que "nosotros no fuimos, varios de nosotros no fuimos".

Y sobre la misma, Mario Velasco dijo que "yo estoy contando que fuimos a una cosa súper linda. Corrió un caballo mío, ganó, nos sacamos una foto y todo. Estuvo excelente"

Pero mientras el conductor del espacio hablaba, una pregunta daba vueltas por la cabeza de Raquel. Y como no tiene nada de tímida, la lanzó sin más: "¿Tú saliste con la Adriana? Porque dijiste fuimos", le consultó.

Y pareció no quedar tranquila cuando le dijeron que fueron juntos por motivos laborales, porque insistió con la pregunta: "Ah, ¿ustedes salieron?".

“Mario me mira. Ya me dio vergüenza”, dijo Adriana Barrientos tras reiterar que se trató de una salida por un tema trabajo.