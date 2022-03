"Ya no le temo a nada": Romina Sáez reaparece en redes sociales tras brutal agresión

Fue la hermana de Romina Sáez quien le escribió la publicación en Instagram debido a su delicado estado. INSTAGRAM.

Por: Rodrigo León 10 de Marzo 2022 · 11:43 hs

A días de la brutal agresión que sufrió por parte de sus arrendatarios, Romina Sáez reapareció en redes sociales con un potente mensaje.

En la publicación en su cuenta de Instagram, la ex integrante de Mekano agradeció el apoyo recibió, sobre todo por el apoyo de su madre, quien estuvo con ella cuando ocurrió el hecho.

Seguido a eso, indicó que “como abogada y mujer no puedo dejar pasar algo así. Voy a seguir hasta que este hombre pague con el máximo de la ley. Mi situación actual es grave”, y agradeció a su hermana quien fue la que escribió la publicación.

“He tenido tanto, pero tanto amor y presentes de gente bella, que de verdad muchas gracias. No habría espacio para nombrarlos a todos. debido a las amenazas cerré mi Instagram, pero no se puede vivir con miedo a la gente mala. Lo abriré de nuevo, porque con lo que viví y estoy viviendo, ya no le temo a nada”, anunció.

Las amenazas

En otra publicación en la red social, Romina Sáez dio cuenta de los mensajes que ha recibido por parte de sus agresores, las que la apuntan no solo a ella, sino también a su madre,

“Mona cu…”, “Mentirosa”, “Vieja chu…”, “Ni mentir sabe la mona cu… Qué ganas de pegarle unas buenas patás en el hocico, abogada cu… perkin, babosa cu… púdrete (sic)”, son los mensajes que se logran leer en el pantallazo.

Ante esto, Romina Sáez indicó que “esta dama dice que no se contó lo del calabozo y sí lo dijimos, por eso nos vamos a querellar”.