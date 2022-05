"Ya no precisaban de mí": Luis Weinstein reveló por qué dejó TV Tiempo después de 25 años

Luis Weinstein también se refirió al uso de nombres virales en TV Tiempo. LA RED.

Compartir











Por: Rodrigo León 30 de mayo 2022 · 16:03 hs

El más reciente episodio de La Divina Comida fue protagonizado solo por meteorólogos y meteorólogas, participando nombres como Eduardo Sáez, Marcela Brane, Macarena Sánchez y el reconocido Luis Weinstein.

Quien fuera uno de los rostros más reconocibles de TV Tiempo de TVN lleva dos años fuera de pantalla y fue consultado respecto a su silenciosa salida del canal estatal, luego de haber estado más de dos décadas.

“¿Por qué dejaste de estar en el tiempo?”, le preguntó Sánchez a su colega, a lo que Weinstein respondió sin problemas. “Porque la directora de prensa me dijo que ya no precisaban de mí”, aseveró.

Junto con eso, aseguró que este hecho fue “el desamor más absoluto”.

La queja de Iván Torres

Además de su salida de TVN , Luis Weinstein también fue consultado respecto a por qué dejaron de usar nombres virales en TV Tiempo.

Sus palabras ocurrieron luego de que Eduardo Sáez se diera cuenta de que todas las servilletas tenían nombres como “Máximo Chaparro”, “Eladia Estay”, “Armando Canaleta”, “Elton Tofrio”, “Memo G”, “Johnny Tecontrato”.

“Lo hicimos hace no tanto tiempo. Hace como cinco o siete años. Fue muy entretenido, hasta que nos llamaron de gerencia”, recordó Weinstein.

Y es que aunque los llamativos nombres virales lograron convertirse en Trending Tópic en redes sociales, el canal “no se prestó” para el juego.

Sáez, quien también trabajaba en la estación pública, reconoció que “todos estábamos convencidos antes de eso que nos iban a echar”.

Luis Weinstein recordó que “el chiste fue ese, que la gente se fue dando cuenta de a poco y yo creo que fue Trending Tópic por eso”. Pero no todos en el equipo estaban conformes.

“Iván Torres se quejó, dijo que no se sentía interpretado, que no era su estilo, que no le gustaba”, aseguró y agregó que “nos llamaron de gerencia para que la cortáramos, que era nada que ver”.