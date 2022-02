"Ya soy mamá": Mon Laferte anuncia el nacimiento de su hijo

La nacida en la población Gómez Carreño de Viña del Mar había anunciado su embarazo en agosto del año pasado. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Cristián Meza 10 de Febrero 2022 · 20:18 hs

La cantante Mon Laferte informó a través de sus redes sociales el nacimiento de su primer hijo, Joel.

El primogénito de la chilena es fruto de su relación con el guitarrista Joel Orta, perteneciente al grupo Celofán.

“Ya soy mamá” fue el mensaje de Mon Laferte en su cuenta de Twitter.

La noticia dada por Mon Laferte ya sumá más de 32 mil Me Gusta.

“Estoy embarazada. No debería decirlo todavía, porque aún no tengo los tres meses, se supone que hay que esperar los tres meses para contarlo; pero es que ya no puedo, ya no puedo seguir un día más… Me siento a medias de alguna manera”, indicó.

Mon Laferte reconoció que "es un deseo que me vino a los treintaitantos porque antes no quería tener hijos”,