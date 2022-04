Yanma tras su eliminación del Aquí Se Baila: "Tenía ganas de llegar a la final"

Yamna y su pareja figuraban entre las favoritas para llegar a la final.

Por: Juan Pablo Ernst 28 de Abril 2022 · 14:59 hs

Con "sentimientos encontrados" quedó Yamna Lobos, tras resultar eliminada junto a David Sáez en la semifinal de Aquí Se Baila, el estelar de Canal 13.

Y es que, en la previa, ambos conformaban una de las parejas favoritas para pasar a la final, que se disputa hoy jueves.

Por eso, cuando supo que no seguiría en competencia, la ex Rojo no ocultó su sorpresa y desazón. "Tengo sentimientos encontrados, tenía ganas de llegar a la final", afirmó la bailarina, según consigna lacuarta.com.

Seis fueron las parejas que acudieron a esta instancia decisiva del programa. Y, además de Yamna y David, destacó la presencia de Felipe Contreras y Janisse Díaz, también entre los serios postulantes a llegar al gran cierre de la temporada.

Sorpresas

Las primeras sorpresas llegaron luego de las presentaciones iniciales, con bajas calificaciones entre los que a priori aparecían como candidatos para llegar a la final. Así, a las parejas antes mencionadas se sumaron Thati Lira y Julio Allendes, que también recibieron una baja nota por parte del jurado.

Menos impactado por la eliminación que Yamna Lobos, el actor Felipe Contreras sólo tuvo palabras de agradecimiento por la experiencia vivida en el estelar de Calnal 13.

"Para mí fue un placer encontrarme con tanta gente profesional, que lo lleva a uno a elevar el nivel", dijo de entrada al ser consultado luego de conocer que no avanzaba a la final.

"Este último tiempo me duele el cuerpo, y estoy agradecido de mi coach y sobre todo de Janisse", complementó.

Y cerró afirmando que "tengo el corazón rebosante de alegría".

En definitiva, la gran final de Aquí Se Baila será disputado por cuatro parejas: Camila Andrade y Bastián Retamal; Thati Lira y Julio Allendes; María José Campos y Emilio Rubilar, y Xiomara Herrera y Pancho Solar.