Yasmín Valdés entrega detalles de sus 5 años de abstinencia sexual en La Divina Comida

“Las prioridades son otras y el amor es otro, hoy día no es tema”, sentenció la actriz.

Compartir











Por: Gaspar Marull 10 de julio 2022 · 14:58 hs

Yasmín Valdés compartió en La Divina Comida junto a Joche Bibbó, Miguelo y Lucía López, donde confesó que hace cinco años que no tiene relaciones sexuales.

Todo se originó cuando se hablaba sobre sexualidad y menopausia, cuando la actriz apuntó que el sexo estaba demasiado “idealizado, pero no es tan así, yo hasta me lo he cuestionado”.

“Yo, que soy una mujer que todo el mundo me tiene por sex symbol, hace cinco que no tengo relaciones sexuales”, agregó Valdés, lo que generó la incredulidad de Joche.

Yasmín Valdés agregó que “yo no lo decidí. Pensé en un momento que me aburrí de intentar tener relaciones, porque me canso tanto y sufrí tanto que dije ‘ya no más’”.

“Las prioridades son otras y el amor es otro, hoy día no es tema”, sentenció.

Pero la interacción entre Valdés y Joche no se limitó a la comida, ya que el ex chico reality arregló un inconveniente de su mesa.

Y es que el argentino notó que su comedor cojeaba por lo que se agarró para intentar arreglarlo con una pieza de papel doblado, como se suele hacer en los restaurantes. A pesar de su buena voluntad y empeño, no pudo hacerlo solo por lo que pidió ayuda a los otros comensales para levantar la mesa. Así, rápidamente se solucionó el problema de la molesta cojera.

“Me pueden contratar para matrimonios, empresas y fiestas de 15”, dijo el rosarino ante la sonrisa de los presentes.