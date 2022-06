"Yo le diría que no se case": Pamela Díaz respondió a dichos de Raquel Argandoña sobre sus ex

"Tengo una amiga a la que (Ureta) le escribe. Y no es por amistad", reveló Pamela Díaz. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 29 de junio 2022 · 09:46 hs

Sin pelos en la lengua fue la contundente respuesta que le entregó Pamela Díaz a los dichos de Raquel Argandoña, luego de que la mamá de Nano Calderón se refiriera a su vida amorosa.

De hecho, apenas empezó a hablar del tema la polola de Jean Philippe Cretton dejó en claro dos cosas: "Primero, quiero decir que yo no soy amiga de Raquel. Segundo, ella no sabe de mi vida privada".

A través de un live de Instagram en que la acompañó Nacho Gutiérrez, la modelo recalcó que con Argandoña "somos buenas conocidas. Y fuimos compañeras de trabajo, cuando estábamos en Las Indomables".

Desubicada

Lanzada opinar sobre los dichos de Raquel, quien reveló que había tenido una relación efímera con Marcelo Salas años atrás, o que hablara de su expareja Rodrigo Wainraihgt, la ex panelista del Me Late Prime declaró: "No ha lugar".

"Es como si yo me pusiera a hablar de las personas que se agarró la Raquel. Tendría que tener una lista gigante, y no voy a andar hablando tonteras", lanzó sin filtro.

Pero esto estaba lejos de terminar, porque a continuación Pamela preguntó: "¿Sabes qué me pasa con la Raca? Que a veces es bien desubicada. Primero que me pregunte si es verdad lo que dice, porque nunca lo ha hecho", se respondió.

Que no se case

Y como el tema del live era hablar de los dichos de Raquel sobre las parejas de Pamela, ella aprovechó de mencionar a la actual pareja de la Argandoña, Félix Ureta.

Así, en la onda de "esto es sin llorar", Pamela Díaz, le dio un consejo a su no amiga: "Yo le diría que no se case, porque tengo una amiga a la que (Ureta) le escribe. No es por amistad", reveló.

Y altiro dejó en claro que "también es rico ida y vuelta, si se supone que nos gusta la tele. Vamos con otro tema", quiso cerrar el asunto.

Pero Nacho Gutiérrez no se aguantó y le cuestionó que "dejaste la cagada y ahora vas con otra cosa".

"Si me molestan, yo lo acepto, pero también tienes que recibir de vuelta. Y esto, como dice ella, es sin llorar", concluyó el tema.

