"Yo me rajo, conch...": la deslenguada respuesta de JC Rodríguez a José Antonio Neme

Julio César respondió sin censura el mensaje de José Antonio Neme.

Compartir











Por: Juan Pablo Ernst 29 de Abril 2022 · 13:55 hs

Fue un llamado de Julio César Rodríguez a la meteoróloga Michelle Adams, parte del equipo del Mucho Gusto, el que generó una polémica situación entre el conductor del Contigo en la mañana, de Chilevisión, y su colega José Antonio Neme, del matinal de Mega.

Resulta que este último intentó contactar a Michelle desde su programa en radio Pudahuel, pero el teléfono de la profesional sonó ocupado todo el rato. La idea de Neme era conversar sobre el frente de mal tiempo que afectó Santiago, pero a esa hora ella estaba hablando del mismo tema en el programa de Julio César en radio Biobío.

Cuando se enteró de esta situación, Neme decidió abordar el tema, y lo hizo al día siguiente a través de un mensaje de audio en pleno matinal, según consigna lacuarta.com.

"Julio César Rodríguez, estamos acá en el Mucho Gusto. Te habla Karla Constant, Roberto Saa, Michelle Adam. Entiendo que ayer te quemaste una patita y esperemos que te mejores, pero yo quiero decirte una cosita: me acaba de contar mi meteoróloga, a quien yo quiero mucho, que ayer la llamaste de la radio", comenzó el mensaje de José Antonio.

Y luego le reveló que "yo no la pude llamar desde mi programa de radio, porque estaba hablando contigo. Por eso el teléfono sonó ocupado".

Pero lejos de dar por cerrado el tema, Neme le dijo a JC: "Por lo tanto, si tú vas a utilizar, a usar, a pedirle cooperación a Michelle Adam, mínimo que nos invites a todos un copetito. Somos matinales amigos. Te queremos, Julio. Con respeto".

La respuesta

Y fue el mismo conductor del Mucho Gusto quien confirmó este viernes que JC Rodríguez le había respondido en la mejor onda.

De hecho, aprovechó que estaba al aire con sus compañeros del matinal y decidió reproducir en vivo la respuesta de su colega de Chilevisión.

"Acabo de escuchar el mensaje porque acabo de terminar de grabar. Usted sabe que la explotación del hombre por el hombre existe", partió diciendo Rodríguez.

Y a continuación explicó que "salí del matinal (de CHV) y ahora voy rumbo a la radio, así que acabo de escuchar el mensaje, pero feliz. Pongámosle fecha a esto, hora y lo hacemos. Y yo me rajo concha...”, lanzó sin censura JC.

Pero no sólo Neme abordó el tema, porque el propio Julio César lo mencionó en el matinal de Chilevisión: "Ayer Neme me tiró un mensaje de voz al aire, después me enteré yo. Yo no lo vi porque me llegaron muchos mensajes en en ese momento, y era por Michelle Adam. Teníamos una disputa, entonces está invitando un traguito", cerró.