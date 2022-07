"Yo pelaba un poco el cable": Pancho Saavedra recordó cómo partió su relación con Jorge Uribe

"Nos juntamos a tomar un café y no nos separamos nunca más", relató Saavedra sobre su reencuentro con Uribe. INSTAGRAM

Compartir











Por: Juan Pablo Ernst 01 de julio 2022 · 10:58 hs

En una discoteca, "a la antigua", conoció Pancho Saavedra a Jorge Uribe, con quien en 2018 firmó el Acuerdo de Unión Civil y tiene a su hija Laura.

Así lo contó el rostro de Canal 13, al entregar inéditas revelaciones sobre su relación en una entrevista que le concedió a la revista Velvet, donde dio a conocer que el primer encuentro "fue en la Búnker".

"Jorge se acuerda que yo estaba en el escenario, porque la mítica transformista Francis Françoise me estaba agarrando para el chuleteo. Cuando me bajé del escenario, lo vi y me gustó", recordó Saavedra.

Sin embargo, el romance, pese a la atracción mutua, no fue inmediato: "Ahí nos conocimos, pero en esa época yo estaba viviendo la vida loca. Tenía 31 años", confidenció.

Y añadió que "había tenido un pololeo anterior y no había quedado muy bien. Conocí al Coke y empezamos a salir cerca de un mes y medio, en una época en que no había redes sociales, solo Fotolog. Bueno, y yo pelaba un poco el cable", reconoció el conductor de Lugares que Hablan.

Todo esto hizo que la relación incluso se quebrara en algún momento: "Coke me dijo: '¿Sabes qué? Para lo que a ti te pasa, existen personas que han estudiado cinco años, así que chao, nos vemos'. Y me pateó mandándome al sicólogo", reveló Saavedra.

El reencuentro

Tras ese rompimiento pasó un tiempo antes de retomaran el contacto. De hecho, Pancho reveló que si bien con Jorge Uribe se conocen desde hace 8 años, sin pareja desde hace 5 solamente.

Según remarcó el conductor de Socios por el Mundo, todo cambió cuando se reencontraron con Coke. "Fue un zamarreo en que la vida me dijo 'déjate de leseras'".

"Después de un tiempo nos reencontramos, cuando me escribió por Facebook preguntándome si me acordaba de él y le respondí que ‘obvio que sí'", recordó Francisco en la entrevista.

Contó que Jorge "había estado viviendo en Canadá por muchos años. Había regresado recién a Chile, nos juntamos a tomar un café y no nos separamos nunca más", relató.

El ruego de Pancho

En la misma entrevista, Saavedra reveló también los conflictos internos que debió enfrentar para aceptarse como homosexual y de qué manera abordó el tema con su familia conservadora y religiosa.

Francisco sostuvo que que su adolescencia fue "muy castigadora".

"Todo era sobre la base de la culpa. Me acuerdo haber ido una vez a la capilla del colegio, a los catorce años, rogándole a Dios no sentir que me gustaran los hombres", rememoró el animador de Socios por el Mundo.

Y contó también que, a diferencia de su madre, que fue la primera en enterarse de su homosexualidad, su papá supo del tema recién el mismo día en que el firmó la unión civil con Coke.

"Papá soy gay y me voy a casar. Si te va a dar el infarto que te de doble de una", recuerda que le dijo a su progenitor, quien según el animador parecía ya saber del tema, pero prefería ignorarlo y no mencionarlo.

Pese a la reacción de su padre, que lloró tras escucharlo confesar su orientación sexual, con el tiempo las cosas cambiaron.

Hoy es "el hombre más orgulloso de su hijo y de las decisiones que he tomado. Adora a su yerno y es el abuelo más chocho que pueda existir", cerró el tema.