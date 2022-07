Yuri se quebró en The Voice Chile tras presentación de joven participante

""Me recordaste cuando participé en la OTI, cuando tenía quince años", le dijo Yuri a Valeria. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 12 de julio 2022 · 10:53 hs

Un capítulo en el que los elogios y las lágrimas por parte de Yuri se las llevó la joven Valeria Fernández, de 17 años, se vivió en el episodio de este lunes de The Voice Chile, el estelar de Chilevisión.

En la ocasión correspondía la presentación de los 10 pupilos de la coach Cami Gallardo. Al final del programa, la intérprete debió eliminar a dos de su equipo.

La presentación se hizo en dos grupos y, en el turno final del primer grupo, le tocó subir al escenario a Valeria Fernández, quien interpretó el tema "Traitor", de Olivia Rodrigo. "Soñé tanto con esto, desde chica. Y verlos emocionados me llena el corazón", reconoció al terminar su interpretación.

La joven de 17 años conmovió a todos los coaches y por eso no extrañó que fuera la primera rescatada.

Pero entre todos los halagos que recibió Valeria por su notable presentación, sin duda que los que le dedicó la cantante mexicana Yuri la tocaron muy hondo.

De hecho, tanto la joven como Yuri no pudieron contener las lágrimas mientras la intérprete de "Maldita primavera", llenaba de elogios.

"Así estaba yo"

"Tienes un poder interpretativo impresionante. Desde que empezaste a cantar, no he dejado de llorar... no he dejado de llorar. De verdad, eres algo mágico", dijo Yuri.

Mientras en cámara se veía cómo las lágrimas corrían por las mejillas de Valeria, la coach mexicana siguió con sus palabras de elogio.

"Aparte tu personalidad es tan bonita, tan fácil de llegar. Yo no te conozco, pero proyectas nobleza y madurez a tu corta edad. Te quiero felicitar", le dijo a continuación.

Pero Yuri no había terminado, porque admitió que de cierta forma se sintió identificada con ella en ese momento: "Me fui en un déjà vu contigo, porque a tu edad yo estaba igual", admitió entre lágrimas cada vez más copiosas.

Le dijo que "me recordaste cuando participé en la OTI, cuando tenía quince años. Y así estaba yo, como tú, con sueños, ganas de triunfar".

"Mi madre me decía que nunca perdiera la fe, que siempre fuera humilde. Y tú eres así. Gracias por existir", cerró llena de emoción.