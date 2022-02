Zapallito Italiano se suma a Aquí Se Baila: "Llevo 20 años esperando esto"

Zapallito Italiano iba a entrar la primera semana de Aquí Se Baila, pero se postergó debido a una operación que se realizó. CANAL 13

Por: Rodrigo León 14 de Febrero 2022 · 12:09 hs

Ante las múltiples renuncias que ha tenido que enfrentar Aquí Se Baila, principalmente por lesiones, Canal 13 confirmó que Ana María Muñoz, conocida popularmente como Zapallito Italiano, se sumará este lunes a la competencia,.

La ganadora del concurso “chica techno” de Extra Jóvenes iba a ingresar al estelar la primera semana, pero no pudo porque estaba a punto de realizarse una cirugía estética tras una drástica baja de peso.

“La producción me llamó el día antes de mi operación, y yo dije que no lo podía creer, porque yo había decretado que me iban a llamar. Yo creo en esas cosas, estaba preparada desde el programa de baile anterior, cuando lo vi lo dije”, comentó Muñoz

Agregó que “cuando les dije que no podía en ese momento, me dijeron no te preocupes, nosotros te esperamos, te queremos en el programa, y me esperaron dos meses para bailar. ¡Yo estaba saltando en una pata!”.

Esta será la primera incursión de Zapallito Italiano desde su victoria en el programa juvenil. “Después de la chica tecno no bailé más, sólo actué en varias series como Directo al Corazón, Casado con Hijos, Mujer, Rompe el Silencio y en Morandé con Compañía. Se me dieron más oportunidades actuando que bailando, yo creo que por los estereotipos de cuerpo”, aseveró.

“Esta es la oportunidad que quise hace 20 años, podríamos decir que llevo 20 años esperando esto. Yo creo que la producción de este programa está enfocada en el cuerpo positivo, y está dando la oportunidad de demostrar que no es necesario tener un cuerpo escultural para mostrar tu arte. Por eso me encanta el programa. Y yo no soy la típica flaca, pero estoy sana”, sostuvo.