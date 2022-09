Zendaya, Succession y más: los grandes ganadores que dejaron los premios Emmy

Los premios Emmy dejaron a Succession, Ted Lasso y The White Lotus como los grandes ganadores de la noche.

Por: Rodrigo León

Los premios Emmy, ceremonia que premia a lo mejor de la televisión, se llevaron a cabo la noche de este lunes, en una jornada marcada por los grandes triunfos de la cadena HBO.

Esto debido a que sus series como Succession y The White Lotus se alzaron como los grandes triunfadores de la noche al quedarse con los premios a Mejor Serie Drama y Mejor Miniserie.

Ted Lasso, por su parte, se quedó con el galardón a Mejor Serie Comedia para Apple+.

Zendaya nuevamente hizo historia en los premios Emmy al quedarse por segunda vez con la categoría a Mejor Actriz Principal en Serie Drama por su interpretación de Rue en la serie Euphoria.

Desde Corea del Sur, Lee Jung-jae y Lee You-mi se convirtieron en los primeros actores asiáticos en quedarse con el Emmy en las categorías Mejor Actor en Serie Drama y Mejor Actriz Invitada en Serie Drama, respectivamente, por su trabajo en El Juego del Calamar.

Los ganadores de los Premios Emmy

Mejor Serie Drama

Succession.

Mejor Actriz Principal en Serie Drama

Zendaya por Euphoria.

Mejor Actor Principal en Serie Drama

Lee Jung-jae por El Juego del Calamar.

Mejor Actriz de Reparto en Serie Drama

Julia Garner por Ozark.

Mejor Actor de Reparto en Serie Drama

Matthew Macfadyen por Succession.

Mejor Actriz Invitada en Serie Drama

Lee You-mi por El Juego del Calamar.

Mejor Actor Invitado en Serie Drama

Colman Domingo por Euphoria.

Mejor Serie de Comedia

Ted Lasso.

Mejor Actriz Principal en Serie Comedia

Jean Smart por Hacks.

Mejor Actor Principal en Serie Comedia

Jason Sudeikis por Ted Lasso.

Mejor Actriz de Reparto en Serie Comedia

Sheryl Lee Ralph por Abbott Elementary.

Mejor Actor de Reparto en Serie Comedia

Brett Goldstein por Ted Lasso.

Mejor Actriz Invitada en Serie Comedia

Laurie Metcalf por Hacks.

Mejor Actor Invitado en Serie Comedia

Nathan Lance por Only Murders in the Building.

Mejor Miniserie

The White Lotus

Mejor Actriz Principal en Miniserie

Amanda Seyfried por The Dropout.

Mejor Actor Principal en Miniserie

Michael Keaton por Dopesick.

Mejor Actriz de Reparto en Miniserie

Jennifer Coolidge por The White Lotus.

Mejor Actor de Reparto en Miniserie

Murray Bartlett por The White Lotus.

Mejor Serie de Animación

Arcane.

Mejor Película para TV

Chip y Chop: Los guardianes rescatadores.

Mejor Programa de Variedades

Last Week Tonight With John Oliver.

Mejor Programa de Competición

Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls.