¿Jeans o bluyines? ¿gastados, planchados o nevados? 150 años de historia de los jeans. Y 5 datos de outlet para comprarlos baratos

Han representado las mejores modas y también las peores (¿recuerdan los “nevados” o los “pata de elefante”?) y pasaron de ser proscritos a uso común de trabajadores, ejecutivos e incluso Presidentes

Vaqueros, tejanos, jeans, bluyines…dígale como usted quiera, pero si hay un pantalón con historia y uso son los que inventó el año 1872 don Jacob Davis al ponerle los remaches de la sujeción de las correas de los caballos a un pantalón que le había encargado una clienta en Nevada EEUU. Fue tal el hit de la invención, que su proveedor de tela don Levi Strauss, le ofreció la mitad de los recursos para ser parte de la empresa y la invención, y le mandó telas para probar: una de ellas de algodón teñido azul de estilo francés (Nimes que lo invirtieron en la patente y le pusieron “Denim”). El resultado les gustó tanto que patentaron en mayo de 1873 y Levi Strauss & Co. Pasó a ser su único productor. Partieron siendo ropa de trabajo con refuerzos de cobre para que no se rompieran y se usaban principalmente en la minería. Su primer modelo -alguno de cuyos originales siguen en pie- fue el 501, llevaba el nombre del lote al que pertenecía. Los primeros cambios fueron agregarle el bolsillo trasero tras la muerte de Levi’s Strauss y en 1922 adaptarlos para el uso del cinturón (antes se usaban con suspensores y overloes de cintura). Recién en 1950 se le puso cierre -zipper- y se reemplazó a los incómodos botones y se pasaron a denominar comúnmente como jeans y no “overwall”. Ya en la década de los 60`s se transformaron en un patrón cultural, símbolo de igualdad y rebeldía. Hasta fueron comparados por el filosofo francés Roger Debray con la principal herramienta de batalla cultural en la guerra fría: “Hay mucho más poder en el rock and roll y los blue jeans que en todo el ejército soviético”. Son el principal símbolo del capitalismo y del modelo norteamericano, pero al mismo tiempo batalla de igualdad, rock and roll y libertad. Han representado las mejores modas y también las peores (¿recuerdan los “nevados” o los “pata de elefante”?) y pasaron de ser proscritos a uso común de trabajadores, ejecutivos e incluso Presidentes -a Macron (Francia)- los usan en toda ocasión. En Chile se usan y están en todos lados. Hay de todos los colores -vi hasta unos pistacho hace algunos días- y tallas. Y precios. Pero si quiere comprarlos baratos acá van algunas recomendaciones del dónde y cuando:

