VIDEO – Me Rompiste el Corazón: la historia de amor de Roberto Parra y La Negra Ester llega al cine

Este jueves 21 de agosto debuta en todas las salas de cine del país Me Rompiste el Corazón, cinta que narra la historia de amor entre Roberto Parra y La Negra Ester y que tiene a Alvaro Henríquez en la música.

Me Rompiste el Corazón está protagonizada por Daniel Muñoz (como Roberto Parra, hermano menor de Violeta y Nicanor Parra) y Carmen Gloria Bresky (como La Negra Ester) y es un recorrido desde la infancia del músico y poeta, su juventud llena de aventuras y bohemia desenfrenada, hasta el momento que conoce al gran amor de su vida, La Negra Ester.

El largometraje es dirigido por Boris Quercia (Los 80, Sexo con Amor, ¿Cuándo te vas?) quién también escribió el guion y en elenco también están presentes Maricarmen Arrigorriaga (Marina), Gustavo Becerra (Guatón Alfaro), Carolina Paulsen (María), Nicanor Henríquez (como Álvaro Henríquez), Juan Carlos Maldonado (Lalo Parra joven), César Sepúlveda ( Nicanor Parra), entre otros.

“Esta película nace del profundo amor por la música popular chilena y por esos personajes que, desde las sombras, han sido capaces de contar la historia de un país entero. Roberto Parra es la encarnación de la resistencia a través del arte, de la bohemia como espacio de refugio y creación. No es solo la historia de un músico, es la historia de un hombre roto, de un Chile que canta para no llorar…Quiero que Me Rompiste el Corazón hable del amor sin filtros, del amor en su versión más callejera y contradictoria, tal como se vive en los bajos fondos. Una película que huela a vino navegado, a cueca brava y a corazón partido” explicó el director Boris Quercia.