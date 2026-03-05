Los Tres lanzan “Cantar y Amar”, el primer single del disco “XCLNT”

La banda regresa tras 26 años sin editar un disco de estudio con su formación original. En el primer adelanto destaca la energía roquera que los caracterizó en la década de los 90. El sencillo ya está disponible en plataformas.

Mucho se ha hablado del regreso de la formación original de Los Tres. Con shows que no han dejado indiferentes a nadie, la banda conformada por Álvaro Henríquez, Roberto “Titae” Lindl, Ángel Parra y Pancho Molina, se muestra en forma, como si los años de disputas nunca hubiesen existido.

Buena parte de las bandas internacionales que cuentan con un cancionero de la talla del que poseen Los Tres difícilmente tratan de volver a grabar luego de 26 años, pero ese no es el caso del cuarteto de Concepción, quienes se impusieron regresar al estudio para publicar un disco que estuviese a la par de clásicos como “La espada y la pared” y “Fome”. Es así como el año pasado viajaron nada menos que Abbey Road, cuna de toda la discografía de los Beatles, para grabar su nuevo álbum, el que lleva el desafiante nombre de “XCLNT” (Universal) y que sale el 10 de abril.

A modo de adelanto, ya se puede escuchar el primer sencillo “Cantar y Amar”, el que ya está disponible en plataformas digitales. La canción reúne la energía rockera y las melodías que definen el sonido característico de la banda, actuando como puente entre lo que fueron y lo que siguen siendo, incorporando matices contemporáneos que conectan con nuevas audiencias y emocionará a todas las generaciones de fans que han acompañado su extensa trayectoria.

“Cantar y amar”, además, llega con un nuevo videoclip desarrollado por el estudio Punkrobot, ganadores del primer Oscar por el corto “Historia de un Oso”. Bajo la dirección y producción de Pato Escala y Nj López, la pieza audiovisual ofrece un viaje nostálgico por la historia del grupo, integrando referencias a sus videoclips más icónicos y a sus diferentes épocas.