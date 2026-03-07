AC/DC en cifras: la llegada del coloso australiano

Este 11 y 15 de marzo la banda liderada por Angus Young regresa a Chile cuando se cumplen casi 30 años de su debut en Santiago. Te presentamos todas las cifras detrás de uno de los megaeventos más importantes del 2026.

Formados en Sydney en 1973 por los hermanos Angus y Malcom Young, AC/DC comenzó a hacer ruido debido a sus canciones simples, su versión “musculada” del rock and roll de Chuck Berry y por su raigambre obrera. Un año después, se uniría el cantante Bon Scott con quienes grabarían su disco debut, “High Voltage”. Luego de una serie de discos que hoy se consideran clásicos como “Let there be Rock” y “Highway to Hell”, Scott moriría por asfixia, siendo reemplazado por el inglés Brian Johnson, quien se ha mantenido al frente de esta aplanadora del rock desde que en 1981 editaran “Back in Black”, álbum que ha vendido nada menos que 50 millones de copias, por lo que es considerado el segundo disco más vendido de todos los tiempos.

Es con este pergamino que AC/DC regresa a Chile luego de 30 años de ausencia para tocar dos shows este miércoles 11 y domingo 15 de marzo en el Parque Estadio Nacional en donde serán teloneados por The Pretty Reckless. De hecho, los miembros de la banda llegan hoy al país. Tras debutar en 1996 en un recordado concierto en el Velódromo en el marco de su gira “Ballbreaker”, en 2009 estuvieron cerca de venir, pero los arreglos en el Estadio Nacional impidieron que se presentaran lo que obligó a más de cuatro mil fanáticos chilenos a viajar a Buenos Aires para presenciar la euforia de la gira “Rock and Roll Train” en el estadio Monumental de River Plate.

Tras la muerte de Malcom Young, la jubilación del bajista Cliff Williams y el apartamiento del baterista Phil Rudd, la banda vuelve con Angus Young y Brian Johnson a la cabeza, secundados por Stevie Young (sobrino de Angus y Malcom) en la guitarra rítmica, Chris Chaney en el bajo y Matt Laug en la batería con un show que ha sido alabado por la crítica, y que a la fecha ha vendido cerca de tres millones de entradas y que solo en Chile agotó las 86 mil localidades para el primer concierto que darán en Santiago, mientras que para el segundo aún quedan tickets disponibles.

El tramo 2026 del “Power Up Tour”, que comenzó hace dos años y que ha recaudado más de 70 millones de dólares en ganancias, cuenta con 21 fechas a lo largo de Sudamérica y Norteamérica, comenzando el 24 de febrero pasado en São Paulo y terminando en septiembre próximo.

Para los conciertos en Chile la producción ya lleva dos semanas aplanando el terreno del Parque del Estadio Nacional, algo inédito hasta el momento. Una vez finalizados los trabajos se comenzaron a poner 36 mil metros cuadrados de cubre piso para dar mayor comodidad al público. Por su parte, se colocarán 700 metros cuadrados de piso de aluminio para el escenario.

A la hora de armar el escenario, se requieren 48 conteiner grandes para trasladarlo y otros 26 para la producción, totalizando 300 toneladas de acero. Para mover todo esto se necesitan 68 camiones y más de 1.100 cajas o carros para el equipamiento. Esto hace que se tengan que tener dos escenarios completos que se mueven por mar o tierra, así cuando están tocando en una ciudad, en la siguiente se está armando el otro. Por otro lado, cada show consume la friolera de 500 kW de energía, que es aproximadamente lo que gasta una casa durante todo un mes.

En cuanto al personal, para armar un show de AC/DC se requieren más de 155 personas entre el staff de la banda y los equipos locales, totalizando hasta la fecha más de 750 vuelos para transportar al personal. Armar el escenario toma cuatro días completos de trabajo, y tras un show se demoran 4 horas en desmontar solo la parte de producción.

De acuerdo a DG Medios, el mayor interés por tickets desde el extranjero ha venido de Perú, Colombia, Argentina y Brasil, mientras que desde regiones ha sido desde el Biobío, Valparaíso y O’Higgins, y es que nadie quiere perderse un concierto que servirá para rendir tributo a uno de los ases de la guitarra, el gran Angus Young, que con su Gibson SG y su tenida de escolar ha hecho historia como el gran diablillo de las seis cuerdas.

Entradas disponibles para el concierto del domingo 15 de marzo en https://www.ticketmaster.cl/event/acdc-2026-scl