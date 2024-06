Diosdado Cabello reitera sus dados a Boric: “Es incapaz de gobernar a su propio país”

19 de Junio de 2024

Esto, luego que el mandatario chileno declarara en medio de su gira a Europa que bajo el régimen de Caracas "las instituciones están deterioradas".

Compartir

Diosdado Cabello, mano derecha de Nicolás Maduro y miembro de la Asamblea Nacional de Venezuela, sacó la voz para criticar con duros epítetos al presidente Gabriel Boric.

Esto, luego que el mandatario chileno declarara en medio de su gira a Europa que bajo el régimen de Caracas “las instituciones están deterioradas”.

“En Venezuela las instituciones, por lo menos en el marco del Estado de derecho que tenemos en Chile, están claramente deterioradas y nosotros somos un país serio, un país responsable, confiamos en el trabajo que realiza nuestro Ministerio Público, y respaldamos el accionar de la Justicia chilena”, declaró en Alemania.

Ante estas palabras, Diosdado Cabello expresó, en su programa Con el mazo dando, que “este bobo se mete con Venezuela y es incapaz de gobernar su propio país”.

Cabello disparó que Boric “tiene preso a los hermanos mapuches, no ha hecho justicia por los muchachos que perdieron ojos y la visión completa en Chile (…) y va a venir a hablar de Derechos Humanos aquí en Venezuela…”.

El diputado detalló que el jefe de Estado “saca a las patrullas, a las fuerzas para reprimir a los alumnos de educación media en Chile y los atropella (…) y viene a hablar de DD.HH aquí. No tiene nada que hacer, no tiene trabajo en su país, porque es un flojo (…) respete a Venezuela señor, no se meta en los asuntos internos de Venezuela”.

“Usted gobierna con la Constitución del más terrible asesino de este continente del último siglo y no hace nada. Al contrario, saboteó para que se hiciera una Constitución de verdad para Chile. Terminó negociando con la extrema Derecha para que no tocaran la Constitución de Pinochet, que fue la misma con la que gobernó la señora Bachelet, otra de las que les encanta hablar”, argumentó Diosdado Cabello.

Pero el dirigente venezolano también tuvo palabras para cuestionar la prisión preventiva de Daniel Jadue, planteando que “ahora también tienen encarcelado a Jadue, un alcalde, porque Jadue tiene por costumbre decir las verdades, pues, y lo encarcelaron, un compañero revolucionario”.