Trump una vez más contra la libertad de prensa: amenaza revocar premisos a NBC y ABC por “sesgadas y mentirosas”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a cargar contra la libertad de prensa al advertir con revocar la licencia de las cadenas de televisión NBC y ABC alegando que son una “verdadera amenaza” para la democracia estadounidense ante su supuesto sesgo ideológico.

“A pesar de una altísima popularidad y, según muchos, de estar entre los mejores ocho meses de la historia presidencial, ABC y NBC fake news, dos de las peores y más sesgadas cadenas de la historia, me dan un 97% de malas noticias”, escribió el mandatario en su plataforma Truth Social.

El republicano acusó a ambas cadenas de ser “una rama del Partido Demócrata” dentro del mismo mensaje. “Según muchos la (Comisión Federal de Comunicaciones) FCC debería revocarles sus licencias. Estoy totalmente de acuerdo, porque son tan sesgadas y mentirosas que representan una verdadera amenaza para nuestra democracia“, añadió.

Poco después, Trump sugirió en la misma red social que ABC y NBC paguen “millones de dólares al año” por sus licencias de prensa. “Deberían perder sus licencias por su cobertura injusta de republicanos y/o conservadores”, reiteró, antes de insistir en que “como mínimo, ¡deberían pagar una fortuna por tener el privilegio de usar las ondas más valiosas en cualquier lugar y en cualquier momento!”.

El presidente norteamericano ya había apuntado contra la NBC en su primer mandato, en 2017, luego de que la cadena publicara una historia que contaba que él había solicitado un mayor arsenal nuclear estadounidense. En dicho momento, negó rotundamente haberlo hecho.

“El periodismo corrupto no debería ser recompensado, (sino) erradicado“, puntualizó el mensaje del mandatario.

Las declaraciones aparecieron luego de que el líder republicano haya puesto bajo su mira a importantes medios de comunicación de Estados Unidos como CBS o ABC, que el pasado julio llegó a un acuerdo con el presidente por valor de 15 millones de dólares (casi 14 millones y medio en pesos chilenos) bajo acusaciones de difamación.