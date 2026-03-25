El histórico fallo en Estados Unidos que remece a Facebook y destapa su impacto en adolescentes

AGENCIA UNO/ARCHIVO

En un histórico fallo en Estados Unidos, Meta, Facebook y YouTube fueron declaradas responsables de provocar adicción entre menores de edad.

El jurado del caso, que se desarrolló en Los Ángeles, California, determinó que ambas plataformas actuaron de manera negligente y que sus diseños fomentaron la dependencia de adolescentes y niños. La sentencia marca un precedente pionero en el país sobre la responsabilidad de las compañías tecnológicas en la salud mental de los usuarios jóvenes.

La decisión establece que Meta, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, deberá pagar el 70% de los tres millones de dólares destinados a indemnizar a la demandante, mientras que YouTube asumirá el 30% restante. Este fallo se considera histórico y busca subrayar que las empresas de redes sociales pueden generar perjuicios personales al priorizar la captación de usuarios sobre la seguridad de los menores.

El caso se desarrolla en paralelo con otro juicio similar en Nuevo México, donde Meta fue condenada a pagar 375 millones de dólares por anteponer sus beneficios económicos a la protección de adolescentes, afectando su bienestar emocional y físico. Ambos procesos reflejan la creciente preocupación legal y social sobre el impacto de las plataformas digitales en la juventud y anticipan un aluvión de demandas similares en Estados Unidos.

La audiencia también contó con la presencia de Mark Zuckerberg, quien declaró por primera vez en un juicio y sostuvo que la responsabilidad de que los menores accedieran a sus aplicaciones correspondía en parte a los usuarios, ya que quienes eran menores de 13 años no deberían tener acceso a Instagram. Aun así, admitió que la compañía monitorea constantemente sus plataformas y destina recursos a investigación científica.

Este fallo se ha comparado con los juicios contra la industria tabacalera en los años noventa, al establecer precedentes sobre cómo las empresas pueden ser responsabilizadas por daños causados a la salud pública.