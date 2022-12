Abogado aseguró que a Pedro Castillo le dieron "una bebida" antes del discurso del autogolpe

El ex presidente Pedro Castillo se encuentra en prisión preventiva tras ser acusado de rebelión y conspiración. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 09 de diciembre 2022 · 08:38 hs

Un abogado del entorno del destituido presidente de Perú, Pedro Castillo, deslizó que el ex mandatario pudo haber sido engañado para dar el discurso en donde declaró la disolución del Congreso, en un fallido intento de autogolpe de Estado.

Guillermo Olivera Díaz llegó durante el jueves hasta la sede de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), en Lima, en donde el ex gobernante se encontraba recluido tras la aprobación de la moción de vacancia por parte de los congresistas.

Ante la prensa, el penalista aseguró que un poco antes de anunciar la disolución del parlamento el ex presidente Castillo recibió una bebida de dudosa procedencia, apuntando al Consejo de Ministros.

“Antes le dieron una bebida, una supuesta agua y después de beber el agua se sintió como atontado, todo el mundo lo ha visto que estaba leyendo de forma temblorosa, estaba un poco atontando. Los instigadores engañan”, señaló Olivera.

La teoría sobre una supuesta manipulación que habría afectado al destituido mandatario también fue lanzada por el ex primer ministro de Perú, Guido Bellido, quien exigió que se realicen pruebas toxicológicas al otrora referente del partido de izquierda Perú Libre.

“El estado psicológico de Pedro Castillo al leer el mensaje a la nación evidencia de que no se encontraba dentro de sus facultades, ello hace presumir que pudo haber sido inducido, urge una prueba toxicológica y el Ministerio Público debe acceder a las cámaras de seguridad de palacio”, afirmó.

Castillo en prisión preventiva

Tras ser detenido, el ex presidente Pedro Castillo fue acusado de rebelión y conspiración tras su fallido autogolpe, quedando en prisión preventiva durante al menos siete días.

El fiscal adjunto supremo, Marco Huamán, argumentó en la audiencia que pedían la prisión preventiva para el ex gobernante porque “queda evidente la alta probabilidad de fuga”, debido a la intención del detenido de recurrir a la embajada de México para pedir asilo.

Los abogados de Pedro Castillo insistieron en que los delitos que se le imputan al ex presidente no se consumaron, ya que el Congreso no se disolvió y las Fuerzas Armadas no acataron la orden de implementar un toque de queda en Perú.