Argentina: ministro de Economía renuncia en medio de crisis del gobierno de Fernández

Por: Sebastían Dote 03 de julio 2022 · 09:22 hs

El gobierno de Argentina, liderado por el peronista Alberto Fernández, debió enfrentar una nueva crisis luego que se concretara la renuncia del ministro de Economía, Martín Guzmán, justo en medio de un complicado momento económico para los trasandinos.

El ex integrante del gabinete publicó una extensa carta en donde dio a conocer las razones para su salida, argumentando que “sentía que mi responsabilidad con la Patria, con mi pueblo y con mi familia era aportar a la construcción de una salida a la crisis económica que vivía el país”.

“La primera vez que le hablé a la Argentina como ministro de Economía de la Nación, conté que nuestro objetivo era tranquilizar la economía. Puede que a varios ese concepto no les genere demasiado entusiasmo, pero a mí siempre me pareció (y me parece) que tranquilizar la economía constituiría una verdadera épica”, afirmó.

En ese sentido, Guzmán aludió a la propuesta de pago al Fondo Monetario Internacional (FMI) que dividió al Frente de Todos, coalición de partidos que sustenta a la administración de Fernández.

“Una condición necesaria (...) era resolver el problema de las deudas externas insostenibles, que agobiaban tanto al Estado como a la Argentina toda. Ése era un punto de partida. Una condición necesaria, no suficiente, para sacar al país del sendero recesivo con destrucción de puestos de trabajo y de empresas por el que venía transitando, y retomar una senda de progreso económico y social”, manifestó.

Además, la ex autoridad dijo que “desde la experiencia que he vivido, considero que será primordial que trabaje en un acuerdo político dentro de la coalición gobernante para que quien me reemplace, cuente con el manejo centralizado de los instrumentos de política macroeconómica necesarios para consolidar los avances descritos y hacer frente a los desafíos por delante”.

Martín Guzmán había sido defendido constantemente por el presidente de los ataques de los sectores kirchneristas del gobierno, quienes cuestionaban sus medidas económicas. De hecho, mientras se informaba de su renuncia, la vicepresidenta Cristina Fernández se encontraba en un acto público por el homenaje por el aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón, en donde lanzó críticas al gobierno.