Biden: “Sería inteligente” que ciudadanos estadounidenses abandonaran Ucrania

Por: Gabriela Romo 08 de Febrero 2022 · 10:15 hs

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que "sería inteligente" que los ciudadanos estadounidenses que están en Ucrania, abandonaran el país ante una posible invasión rusa.

"Pienso que sería inteligente salir del país", señaló Biden en declaraciones durante una conferencia de prensa conjunta con el canciller alemán, Olaf Scholz, en Washington.

Biden matizó que no se refiere al personal diplomático, sino a "los estadounidenses que están allí".

"No me gustaría nada que se vieran atrapados en el fuego cruzado, si ellos invaden, y no hay ninguna necesidad. Si yo fuera ellos lo haría, me marcharía", indicó.

Además, advirtió a Rusia de que si invade Ucrania, sería el fin del gasoducto Nord Stream 2 que une Rusia con Alemania. "Si hay invasión de Rusia, no habrá Nord Stream 2. Le pondremos fin. Prometo que puedo hacerlo", señaló.

De todas formas, Biden explicó que no sabe si el presidente ruso, Vladimir Putin, tiene intención de autorizar una invasión de Ucrania antes de que termine el invierno, aunque sí sabe que "está en posición" de hacerlo.

A su vez, el mandatario estadounidense expresó su esperanza de que Rusia finalmente decida aceptar la vía diplomática.

Por otro lado, Biden destacó que la reunión con Scholz fue "muy productiva". "Alemania, junto a Estados Unidos y nuestros aliados y socios estamos trabajando estrechamente para lograr una resolución diplomática a esta situación y la diplomacia es la mejor vía para avanzar para todas las partes", argumentó.

"Hemos dejado muy claro que estamos dispuestos a continuar con conversaciones relevantes y de buena fe con Rusia (...), pero si Rusia elige invadir aún más Ucrania, estamos preparados conjuntamente. Toda la OTAN está preparada", advirtió.