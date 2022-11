Boric reitera sus críticas a Nicaragua: "Un proceso electoral sin libertad y opositores presos no es democracia"

El jefe de Estado dejó en claro que “seguiremos empujando en los espacios multilaterales la necesidad de garantizar en Nicaragua el restablecimiento de las garantías y libertades democráticas". AGENCIA UNO

Compartir











Por: Cristián Meza 09 de noviembre 2022 · 20:13 hs

El Presidente Gabriel Boric reiteró sus críticas al régimen que lidera Daniel Ortega en Nicaragua, esta vez a propósito de las recientes elecciones municipales, donde se impuso con holgura el oficialismo.

Boric cuestionó que “de 153 alcaldías en disputa Ortega ganó las 153. Un proceso electoral que se realiza sin libertad, justicia electoral confiable y opositores presos o proscritos no es democracia en ninguna parte del mundo”.

El jefe de Estado dejó en claro que “seguiremos empujando en los espacios multilaterales la necesidad de garantizar en Nicaragua el restablecimiento de las garantías y libertades democráticas propias de un Estado de derecho y fin a todo ataque en contra de personas opositoras”.

El Presidente Gabriel Boric ya ha criticado con anterioridad al régimen de Ortega, siendo la última vez en septiembre pasado, en el marco de una gira a Nueva York, donde expresó que “realmente me enoja cuando eres de izquierda y puedes condenar las violaciones de Derechos Humanos en Yemen o en El Salvador, pero no puedes hablar de Venezuela, Nicaragua o Chile. En Chile tuvimos serias violaciones a los Derechos Humanos en el estallido social, no podemos tener un doble estándar”.

Estas palabras no le gustaron a Daniel Ortega, quien disparó contra Boric y lo tildó de “perrito faldero”.

“El gobierno que quiere recibir aplausos del imperio yanqui (EE.UU.) y de algunos gobiernos de la Unión Europea salen allí, como perritos falderos, a hablar que hay que poner en libertad a los presos políticos en Nicaragua”, agregando que “se olvidan de los presos políticos que tienen en su país”.