Boris Johnson se reúne con Alberto Fernández y le aclara: "La soberanía de las Malvinas no está en cuestión"

Un portavoz del gobierno británico precisó que "el primer ministro recalcó que los habitantes de las Malvinas, como todas las personas, tienen derecho a la autodeterminación”.

Por: Cristián Meza 27 de junio 2022 · 17:36 hs

Boris Johnson, primer ministro de Reino Unido, se reunió con el presidente Alberto Fernández, en el marco de la cumbre del G7, donde le dejó en claro al representante argentino que la soberanía de las Islas Malvinas “no está en cuestión”.

Esto, a pocos días de conmemorarse los 40 años de la guerra de las Malvinas, donde Reino Unido recuperó la soberanía del territorio tras la invasión trasandina, que dejó un saldo de cerca de 650 soldados argentinos fallecidos.

En la cita, Fernández le habría señalado a su par británico de la necesidad de retomar desde Argentina los vuelos oficiales a la isla. "Planteamos el restablecimiento de vuelos regulares entre las islas y el territorio continental argentino con nuestra línea de bandera nacional es una prioridad para nuestro gobierno ya que lo consideramos un factor fundamental para consolidar la confianza en la relación bilateral entre ambos países”, apuntaron cercanos al encuentro.

Junto con ello, el presidente le planteó que "nosotros tenemos un problema y hasta que no lo podamos solucionar, no vamos a poder avanzar en nada, que es el tema de Malvinas. Nosotros necesitamos que Gran Bretaña se siente a negociar”.

Si bien Boris Johnson le recalcó que la soberanía de la Islas Malvinas "es un tema resuelto 40 años atrás”.

“A lo que Alberto le dijo que no, que hace 40 años atrás, lo que hubo fue una guerra y ahora todos los años las Naciones Unidas nos dicen que tenemos que sentarnos a negociar y Johnson le dijo: no, bueno, para nosotros es un problema, no vamos a sentarnos a hablar, y el repitió que si no se habla, Argentina no va a retroceder, que es un tema muy importante”, aseguraron fuentes oficiales del otro lado de la cordillera..