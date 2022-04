Brasil: Lula confirma oficialmente su candidatura a la presidencia

Lula da Silva fue presidente de Brasil entre 2003 y 2010. FLICKR/ALEXANDER BONILLA.

Por: Rafael Carneiro 20 de Abril 2022 · 10:45 hs

Durante una entrevista radial con Conexão 98 el martes, Lula da Silva confirmó que participará de las elecciones brasileñas en octubre próximo.

El acto de lanzamiento de su campaña será el día 7 de mayo y luego comenzará a recorrer Brasil. El líder del Partido de los Trabajadores tendrá al derechista Geraldo Alckmin como vice candidato, repitiendo así la fórmula que lo llevó al puesto máximo del Ejecutivo hace 20 años.

“El país necesita paz, alguien que haga una discusión madura sobre el desarrollo, el empleo, el futuro. No necesita un presidente que no habla con nadie”, criticó el izquierdista al actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien debe intentar la reelección en octubre. Favoritos, Lula y Bolsonaro deberán avanzar para la segunda vuelta, que deberá ser muy polarizada.

“No creo que surja una tercera vía. Creo que va a ser una elección de polarización, pero no tenemos que temerle a eso. El domingo tuvimos un partido polarizado entre Flamengo y Sao Paulo, entre Liverpool y Manchester City, en Inglaterra. La polarización siempre ha existido”, afirmó Lula.

Tras la confirmación, el ex mandatario pone fin a meses de incertidumbre, aunque los expertos y también los partidos ya daban por hecho su participación en las elecciones, ya que el ex mandatario tiene una altísima popularidad y hace meses aparece como favorito en las encuestas para volver al Palácio do Planalto.

Favorito

Después de haber gobernado Brasil por ocho años (2003-2010), haber sido encerrado por casos de corrupción, la popularidad de Lula da Silva todavía es muy alta en Brasil. Según expertos, los problemas en el gobierno Bolsonaro, sobre todo el mal manejo de la pandemia, son elementos más que contribuyen para el favoritismo del izquierdista.

La última encuesta divulgada, realizada entre 10 y 22 de abril por PoderData, consignó que en la primera vuelta Lula da Silva alcanzaría el 40% de los votos y Bolsonaro el 35% de las intenciones de voto. La diferencia entre los dos candidatos es la menor ya registrada por quienes realizaron el estudio.

En la segunda vuelta la diferencia entre Lula y Bolsonaro también ha disminuido desde el inicio de 2022. Según la última encuesta, el izquierdista tiene 47% contra 38% del derechista. Hace 15 días, la diferencia entre ellos era de 12 puntos porcentuales.