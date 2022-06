Brasil: cuerpos de activista indígena y periodista desaparecidos habrían sido encontrados

Bruno Pereira y Dom Phillips fueron vistos por última vez el 5 de junio.

Por: Rafael Carneiro 13 de junio 2022 · 11:56 hs

Alessandra Sampaio, esposa del periodista británico Dom Phillips, informó que los cuerpos de su marido y el del indigenista Bruno Pereira fueron hallados. Hace más de una semana los dos estaban desaparecidos en la Tierra Indígena Vale do Javari, en el estado de Amazonas, norte de Brasil.

Por medio de un comunicado, la Policía Federal negó que los cuerpos de los dos habían sido encontrados. La União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja), que hizo la denuncia de la desaparición de Dom Phillips y Pereira, tampoco confirmó. “No confirmamos la información de que los cuerpos fueron encontrados”, dijo Eliésio Marubo, asesor jurídico de Univaja.

Tras haber recibido la información, Sampaio aseguró que recibió una llamada de la Policía Federal confirmando la ubicación de los dos cuerpos, pero también informando que se necesitaba un peritaje para que la identificación fuera realizada.

El presidente brasileño Jair Bolsonaro se manifestó esta mañana sobre el hecho. “Miles de personas desaparecen todos los días”, afirmó el mandatario, agregando que hay indicios de que Dom Phillips y Bruno Pereira fueron torturados y que será muy difícil encontrarlos con vida.

Búsquedas en la Amazonía

Bruno Pereira y Dom Phillips fueron vistos por última vez el día 5 de junio, cuando llegaron a una localidad llamada Comunidad San Rafael. Desde allá, partieron rumbo a Atalaia do Norte en un viaje que tiene duración de cerca de dos horas, pero no llegaron a destino.

El domingo, equipos encontraron una tarjeta de salud y otros documentos perteneces de Pereira, además de una mochila con ropas personales de Dom Phillips en el área donde se realizó la búsqueda.

De acuerdo con autoridades, el material estaba cerca de la casa de Amarildo Costa de Oliveira, más conocido como “Pelado”, la única persona detenida por su presunto vínculo con la desaparición. Oliveira niega haber participado del crimen. Mientras tanto, sus familiares afirman que él había sido torturado por la policía para que confesara su participación.

Quiénes son los dos desaparecidos

Además de apoyar las causas indígenas, Bruno Pereira trabajaba para la Fundación Nacional del Indio y ayudaba a Univaja en algunos proyectos.

Mientras tanto, el periodista inglés Dom Phillips vivía en la ciudad de Salvador y hace más de 15 años era corresponsal en Brasil para medios como Washington Post, New York Times y Financial Times, además de The Guardian.

Pereira y Phillips hacían trabajos en la región de la Amazonía desde 2018, según The Guardian.