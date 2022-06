Brasil: hermanos confiesan asesinato de Bruno Pereira y Dom Phillips

Bruno Pereira y Dom Phillips fueron vistos por última vez cuando llegaron a una comunidad en la Amazonía brasileña.

Por: Rafael Carneiro 15 de junio 2022 · 16:39 hs

Los hermanos Amarildo da Costa Oliveira, más conocido como “Pelado”, y Oseney da Costa de Oliveira, que tiene el apodo de “Dos Santos”, confesaron el asesinato del indigenista brasileño Bruno Pereira y del periodista británico Dom Phillips, desaparecidos en la Amazonía desde el 5 de junio.

De acuerdo con el portal G1, una fuente de la Policía Federal (PF) de Brasil afirmó que los dos hermanos mataron a Pereira y Phillips con dos disparos y después quemaron y enterraron los cuerpos. Todavía no se sabe la razón del crimen, pero la Policía Federal investiga si hay relación con la pesca ilegal en la zona.

La PF comenzó las búsquedas en el Vale do Javari para encontrar los cuerpos y confirmar la versión de los detenidos. Según la información enviada a G1, un examen de ADN deberá realizarse con base en el material entregado por familiares de las víctimas.

Bruno Pereira y Dom Phillips fueron vistos por última vez cuando llegaron a una localidad llamada Comunidad San Rafael. Desde allá, partieron rumbo a Atalaia do Norte en un viaje que tiene duración de cerca de dos horas, pero no llegaron al destino.

El domingo, equipos encontraron una tarjeta de salud, otros documentos y pertenencias de Pereira, además de una mochila con ropas personales de Dom Phillips en el área donde se realizaron las primeras búsquedas.

De acuerdo con las autoridades, el material estaba cerca de la casa de Amarildo Costa de Oliveira, que fue detenido el día 7 de junio. Según la policía, Oliveira fue visto por ribereños el día de la desaparición, en una lancha detrás del barco donde estaban Dom Phillips y Bruno Pereira. Los agentes encontraron vestigios de sangre en el barco de “Pelado”. Por su parte, “Dos Santos” fue detenido este martes.

Después de la desaparición, la União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja) afirmó que Pereira, que ya había trabajado para la Fundação Nacional do Índio (Funai), recibía amenazas constantes de madereros, mineros y pescadores.

De acuerdo con el diario británico The Guardian, del cual Dom Phillips era colaborador, el periodista estaba trabajando en un libro sobre medio ambiente.