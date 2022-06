COVID-19: estudio sugiere que vacunas de distintos laboratorios podría mejorar protección

Chile registró 9.448 nuevos casos de COVID-19 según el último balance divulgado.

15 de junio 2022

Un estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud de Perú determinó que cuando se inyectan vacunas contra el SARS-Cov-2, el virus del COVID-19, de diferentes laboratorios, la respuesta inmune tiene mejores resultados.

El trabajo, que aún no ha sido publicado, fue comentado por Natalia Vargas, infectóloga del instituto, durante entrevista a Meganoticias. Ella explicó cómo se llevó a cabo la investigación.

De acuerdo con Vargas, participaron 300 individuos y ellos fueron divididos en dos grupos. Uno era formado por adultos mayores de 60 años que habían recibido tres dosis de la vacuna Pfizer y el otro con personal de la salud, quienes fueron inyectados con dos vacunas distintas: dos de Sinopharm y una de Pfizer.

Después de analizar las muestras de cada uno de los participantes, “lo que nosotros observamos es que el personal de salud que recibió una combinación de vacunas elevó sus anticuerpos en mayor proporción que los que había recibido un solo tipo de vacuna", relató.

Además, los científicos lograron observar que las tres dosis de vacuna tienen una eficacia mayor que la que pudo ser detectada en las personas con anticuerpos naturales, o sea, aquellos que quedan en el sistema inmune después de la infección.

De acuerdo con la experta, la clave para tener una buena protección contra el coronavirus es la vacunación oportuna y no la aplicación de una formulación en particular. "Esto nos tiene que llevar a reflexionar sobre no escoger el tipo de vacuna que nos van a poner, sino ir y vacunarnos, y además hacerlo en el tiempo correcto", concluyó.

COVID-19 en Chile

Según el último balance divulgado por el Ministerio de Salud, en las últimas 24 horas fueron registrados 9.448 nuevos casos y 16 fallecidos, con una positividad nacional de más de 13%.

De los nuevos casos, 5.657 corresponden a personas sintomáticas y 1.202 a personas que no presentaron ningún síntoma.