Canciller boliviano tras llamado de Boric: "La aspiración marítima es irrenunciable"

El ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Rogelio Mayta. CANCILLERÍA DE BOLIVIA

Compartir











Por: Sebastían Dote 15 de Marzo 2022 · 17:08 hs

El ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Rogelio Mayta, valoró las muestras de acercamiento del presidente chileno Gabriel Boric, pero enfatizó que la aspiración marítima de su país “es irrenunciable”.

El un encuentro con la prensa extranjera en el Palacio de La Moneda, el mandatario realizó un llamado a su par boliviano, Luis Arce, para retomar las relaciones diplomáticas entre ambos países, las que se encuentran suspendidas desde 1978.

En declaraciones consignadas por La Razón, el canciller Mayta destacó “los criterios del presidente Boric en relación a fortalecer nuestro relacionamiento bilateral, creemos que este relacionamiento bilateral debe ser sin condiciones, de interés para ambos países (…) debe basarse en diálogo y confianza mutua”.

A pesar de esto, el ministro comentó que aún se mantienen las “posiciones divergentes” con respecto al fallo entregado por la Corte Internacional de Justicia de La Haya en 2018, que estableció que Chile no está obligado a negociar con Bolivia sobre una salida al mar.

“Chile sostuvo que es un tema cerrado, nosotros expresamos que el Tribunal, no obstante haber desestimado la demanda, hizo un llamamiento a que pueda seguirse dialogando entre las partes para encontrar una solución, un camino dialogado”, complementó.

El canciller boliviano adelantó que “en las siguientes semanas se va a construir la agenda, la lucha contra el contrabando, libre tránsito, migración, temas consulares para proteger recíprocamente a nuestros connacionales y veremos las preocupaciones que tengan en Chile sobre este relacionamiento bilateral (…) vamos a esforzarnos”.

“Los temas de relacionamiento internacional son muy delicados y creemos que no deben resolverse en el ámbito de los medios de comunicación”, precisó.

La visión de Mayta coincidió con la opinión de políticos y ex autoridades bolivianas como el ex canciller Javier Murillo, quien explicó retomar las conversaciones bilaterales son el “punto más alto del diálogo político” y que por ahora no ve cuáles podrían ser esos “puntos de entendimiento”.

El ex ministro mencionó que actualmente Chile y Bolivia mantienen una disputa en La Haya por el uso de las aguas del río Silala, en un tema que será tratado en audiencias que fueron programadas para abril.