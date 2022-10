Carlos III será coronado el 6 de mayo de 2023

Carlos III fue proclamado rey luego de la muerte de su madre, la reina Isabel II, en septiembre. THE ROYAL FAMILY

Compartir











Por: Rafael Carneiro 11 de octubre 2022 · 16:58 hs

La coronación del rey Carlos III del Reino Unido sucederá el próximo 6 de mayo de 2023 en la Abadía de Westminster, según información entregada por el Palacio de Buckingham.

La fecha de la ceremonia fue elegida después de consultar entre el palacio, el gobierno británico y la Iglesia de Inglaterra y ocurrirá ocho meses después de la muerte de la reina Isabel II y la proclamación del nuevo rey.

Carlos III será ungido con aceite sagrado, recibirá el orbe, el anillo de coronación y el cetro. Luego, será coronado con la majestuosa corona de San Eduardo y bendecido durante la ceremonia. Camilla, la reina consorte, también será ungida con óleo sagrado y coronada, como lo fue la Reina Madre cuando fue coronada reina en 1937, de acuerdo con el diario The Guardian.

Por medio de un comunicado, el Palacio de Buckingham señaló que "la ceremonia de coronación tendrá lugar en la Abadía de Westminster, Londres, y será dirigida por el arzobispo de Canterbury”.

“La coronación reflejará el papel del monarca en la actualidad y mirará hacia el futuro, al mismo tiempo que se enraíza en tradiciones y esplendor de larga data. Se anunciarán más detalles a su debido tiempo”, añadió.

Las coronaciones, tradicionalmente, no se han llevado a cabo en un fin de semana, y la de la reina Isabel II fue realizada un martes 2 de junio de 1953. El gobierno británico xzaún no ha comentado si habrá algún arreglo para un feriado bancario, informó The Guardian.

Aforo y tiempo reducido

El Palacio de Buckingham no comentó respecto a los informes de que Carlos III quiere una ceremonia reducida de solo una hora. El servicio de coronación de la reina Isabel II duró más de tres horas. Informes no confirmados han sugerido que es probable que la lista de invitados se reduzca de los 8.000 que asistieron en 1953 a solo 2.000.

The Telegraph también apunta que se espera que las túnicas ceremoniales sean reemplazadas por trajes y vestidos, y serán eliminados una serie de rituales, como la presentación de linguetes de oro. Según una fuente real, "es un acto de equilibrio entre el deseo de asegurarse de que tenga tradición, ceremonia, pompa y esplendor, pero que refleja que estamos en una era ligeramente diferente a la última coronación en 1953″.