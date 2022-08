Caso Cristina Fernández: Alberto Fernández espera que el fiscal Luciani no se suicide como Nisman

Compartir











Por: Cristián Meza 24 de agosto 2022 · 23:10 hs

El presidente Alberto Fernández está en el centro de la polémica por su defensa a su vicepresidenta Cristina Fernández, quien enfrenta una causa por corrupción, donde el fiscal Diego Luciani pide 12 años de prisión.

Y es que el mandatario fue entrevistado por este caso en TN, donde recordó lo sucedido con el fallecido fiscal Alberto Nisman, quien apareció muerto tras acusar a Cristina Fernández, en ese entonces presidenta de Argentina, de ser parte de una confabulación para dar inmunidad a los imputados de origen iraní en el caso AMIA.

Esto, luego que se le consultara sobre las medidas de seguridad del tribunal que indaga el caso Vialidad.

“Realmente alentar la idea que le puede pasar al fiscal Luciani lo que le pasó al Nisman... Hasta acá, lo que le pasó a Nisman es que se suicidó, no se probó otra cosa. Espero que no haga algo así el fiscal Luciani. Él cumple el rol de fiscal en un juicio, creyó cumplirlo adecuadamente diciendo lo que dijo. Yo lo escuché y me pareció un disparate”, argumentó.

Fernández defendió a raja tabla la inocencia de su vicepresidenta, declarando que “vengo hablando de la decadencia judicial desde el año 2017, mucho antes de reencontrarme con Cristina. Desde el año 2016. Y esta causa puntualmente, cuando dictaron el procesamiento de Cristina, me acuerdo toda la crítica que hice al decreto de procesamiento que dictó el juez Ercolini, porque era insostenible jurídicamente. Más allá de la carencia de pruebas que el fiscal demostró, partía de una premisa insólita que decía que ella como Presidenta no pudo no saber lo que pasaba”.

"En esta causa Cristina Kirchner no tiene nada que ver, no tengo ninguna duda. ¿Quién va a querer ser presidente en la Argentina si se va a tener que hacerse responsable de todo lo que pasa debajo de su gobierno?, argumentó.