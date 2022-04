Caso Narumi: Zepeda grita y llora en nuevo interrogatorio

Nicolás Zepeda niega haber asesinado a Narumi una vez más. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Rafael Carneiro 07 de Abril 2022 · 18:34 hs

Imputado por la desaparición y presunta muerte de su ex novia Narumi Kurosaki, en diciembre de 2016, Nicolás Zepeda fue interrogado nuevamente este jueves en el octavo día de su juicio. Tras hartos cuestionamientos, él lloró, gritó y nuevamente negó ser el autor del presunto crimen.

Uno de los puntos abordados fue la conversación que tuvo con su primo en Barcelona tras haberse encontrado con Narumi. De acuerdo con Juan Felipe Ramírez, el primo, Zepeda le habría hecho extrañas preguntas sobre “muerte por asfixia”. Ramírez detallo la conversación por escrito, que fue leída en el juicio el último miércoles.

La conversación sucedió en diciembre de 2016, después del viaje de Zepeda a Francia. Preguntado por qué él había hablado de Narumi a su primo, Nicolás Zepeda dijo que no se acordaba.

El chileno también fue cuestionado sobre el cuchillo que había dejado en la casa de su primo. Zepeda dijo que tampoco se acordaba de ningún cuchillo. Lo mismo afirmó cuando preguntado sobre por qué resolvió hablar sobre muerte por asfixia o ahorcamiento a Juan Felipe.

El primo de Zepeda afirmó que el imputado mintió sobre su viaje a Europa y que no sabía que se había juntado con la joven japonesa. Zepeda también habría pedido al primo que no comentara sobre su viaje a Europa con nadie. "Le comenté a Juan Felipe que no comentara mi viaje porque mi papá no sabía que quería buscar nuevas perspectivas de estudios", afirmó.

Zepeda niega el asesinato

A su vez, la abogada de la familia de Narumi, Sylvie Galley también hizo preguntas al imputado. Zepeda perdió nuevamente el control y lloró. “A veces he soñado con Narumi y la recuerdo tranquila, bien", dijo. Luego después gritó para la audiencia: “Yo no maté a Narumi, también quiero saber".