Caso Narumi: madre de la joven reveló pruebas de la relación de su hija con Nicolás Zepeda

Nicolás Zepeda será interrogado nuevamente este jueves.

Por: Rafael Carneiro 06 de Abril 2022 · 16:54 hs

“Durante más de cinco años he sido destruida. Tengo una gran desconfianza hacia los humanos, dejé mi trabajo, me aíslo sin ver a nadie todos los días. Por eso me cuesta hablar. Puede ser que mi discurso sea largo, intercalado con silencios… Pido disculpas por eso”. Esas fueron las palabras de Taeko Kurosaki este miércoles durante el juicio por la desaparición de su hija Narumi, en 2016. El sospechoso principal por el asesinato de la joven es el chileno Nicolás Zepeda.

Primero, la mujer contó sobre la relación que tenía con su hija y cómo era la joven. “Era tan adorable, la amaba tanto. No podía separarme de ella, la crié con todo mi amor”, relató. Después, la madre habló sobre la relación que mantuvo Narumi con el chileno y sobre el perfil del joven. Recordó, incluso, de una situación vivida en Japón donde Zepeda, “con mal humor”, se vengó de una situación que sucedió con él y tomó la bicicleta de Narumi para irse de la casa, dejando la suya con una rueda pinchada.

Taeko Kurosaki también expuso conversaciones que tuvo con su hija por mensajes durante tres días distintos. En todos ellos Narumi se muestra bastante asustada con las actitudes de Zepeda y sin saber qué hacer. En un mensaje enviado a su madre el día 8 de septiembre, la joven le escribió: “Él me dice que soy mentirosa y está controlando a todas las personas con las que me relaciono. Se está poniendo peor y peor… Ahora tuve que cancelar una junta que tenía con mis amigos en Francia”.

La joven japonesa ya pensaba en separarse del chileno y se declaraba agotada con la relación. Pocos días después, Narumi volvió a conversar con su madre sobre Zepeda. “No sé si quiero a Nico, pero Nico me quiere demasiado. No me atrevo a dejarlo porque lo compadezco. No pienso en él todo el tiempo, pero Nico piensa en mí todo el tiempo”. El día siguiente escribió: “Nico perdió la cabeza, leyó todos mis mensajes en Facebook y borró fotos con chicos, ahora sólo veo el lado oscuro de ese hombre”.

Para Kurosaki, Nicolás Zepeda ha engañado a toda su familia. “¡Es un gran mentiroso! ¿Cuántas veces mintió durante este juicio? Desde que entendí que él era el culpable, supe que nunca volvería a ver mi hija”.

Desesperada, rogó a la justicia que no dejaran a Zepeda libre. “No puedo dejar libre a este demonio. ¡No dejen que este monstruo se libere! Quiero proteger a todas las mujeres en la tierra y el precio de esto será mi vida”, dijo en la audiencia.

Nuevo interrogatorio

Después de haber escuchado los testimonios de la familia de Narumi, el presidente del Tribunal, Mathieu Husson, solicitó a Nicolás Zepeda que hablara ante la audiencia. “Estoy sin palabras y muy emocionado de escuchar el testimonio de la madre y hermana de Narumi. No sé qué podría hacer para consolarles”, afirmó.

Husson decretó que Nicolás Zepeda vuelva a ser interrogado este jueves.