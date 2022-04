Caso Narumi: traducciones que pidió Zepeda lo complican en el juicio

Nicolás Zepeda pidió ayuda a amigas para traducir mensajes para el japonés. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Rafael Carneiro 07 de Abril 2022 · 16:32 hs

El juicio de Nicolás Zepeda, acusado del asesinato de Narumi Kurosaki en 2016, sigue este jueves. Hoy, unas amigas japonesas del chileno hicieron sus declaraciones. A ellas, el joven había pedido algunas traducciones al idioma del país asiático.

Una de ellas es Megumi Sugisaki. “En octubre o tal vez noviembre de 2016 Nicolás Zepeda me pidió para traducir unas frases en japonés”, recordó la joven. Algunas de las frases fueron: “Voy a tomar el tren porque me voy de viaje, no voy a poder usar el wifi” o "tuve una disputa con mi novio”.

El 15 de diciembre de 2016, Zepeda le había solicitado a Megumi que borrara sus conversaciones. “Sin entender la razón de por qué me había pedido que borrara nuestros mensajes, me sentí utilizada”, dijo la joven.

Otra amiga que también ayudó a Zepeda fue Rina Sakamaki, El día 11 de septiembre, el chileno contactó a la chica por mensajería. “Me saludó, me dijo que estaba en Chile y que estaba aprendiendo japonés. Me preguntó ¿cómo se dice que me voy de viaje?, y luego me preguntó si tú fueras de viaje, ¿cómo lo dirías?”. Él también le preguntó “¿cómo se puede decir en japonés hace poco que tengo un novio?".

“Pensé que Nicolás me iba a preguntar cosas más seguido porque quería aprender japonés, pero fue la primera y última vez que me escribió”, dijo la joven. Igualmente, el chileno le pidió que borrara los mensajes y, más encima, que le enviara un pantallazo como prueba de lo que había hecho.

Rafael Cisneros, mexicano y conocido de Rina y Nicolás, se dio cuenta que los mensajes que ella había traducido para el chileno eran los mismos que la familia de Narumi había recibido.

La conmoción del traductor

El miércoles, cuando Taeko Kurosaki, madre de Narumi, hizo su declaración en el juicio, nadie se quedó indiferente. En su relato, ella dijo que desde hace más de 5 años está psicológicamente destruida y tiene una gran desconfianza hacia las personas. Al escuchar su testimonio, el traductor de Nicolás Zepeda lloró.

El periodista Roberto Cox, de Chilevisión, creó un hilo en su Twitter relatando como fue el juicio el último miércoles: