China instruye a su población por la viruela del mono: “No toquen a los extranjeros”

Por: Gaspar Marull 19 de septiembre 2022 · 13:26 hs

Un funcionario sanitario chino de alto rango hizo un llamado a la población de ese país a que evitaran tener contacto cercano con personas extranjeras y sobre todo no los tocaran para evitar el contagio de viruela del mono.

Después de que se registrara el primer caso de esa enfermedad en China, el epidemiólogo en jefe del Centro de Control y Prevención de Enfermedades Wu Zunyou aconsejó a través de redes sociales que no se tuviera “contacto piel con piel”, con personas provenientes de otros países y con chinos que hayan regresado en las últimas tres semanas.

Las declaraciones del epidemiólogo inmediatamente desataron una gran polémica en la nación oriental ya que fueron tachadas de racistas. Un comentarista opinó que “esto es muy inapropiado” y recordó que al principio de la pandemia de Covid 19, algunos extranjeros defendieron a los chinos.

La viruela del mono, que se transmite por el contacto estrecho con personas, animales y objetos contaminados, suele provocar fiebre, dolor de cabeza y erupciones cutáneas. Cerca de 90 países en los que la viruela del mono no se considera endémica han reportado casos, por lo que la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia sanitaria mundial. Hasta el momento, se registrado más de 60 mil casos en el mundo.

Durante mucho tiempo esta enfermedad estuvo restringida a ciertas partes de África central y occidental, donde las personas viven cerca de los animales que transmiten el virus. Según los expertos es menos transmisible que la viruela pero en algunas personas sus síntomas son tan leves que pueden contagiar involuntariamente.

El virus no está clasificado como una infección de transmisión sexual, pero un estudio del New England Jornal of Medicine estima que el 95% de las infecciones de la viruela del mono se adquirieron a través del relaciones sexuales, particularmente entre hombres.