Colombia subastará Ferraris de líder narco para beneficiar a campesinos sin tierra

Gustavo Petro, presidente de Colombia, propuso que los recursos obtenidos con la subasta financien parte de una "reforma rural". AGENCIA UNO/ ARCHIVO

Por: Rafael Carneiro 17 de octubre 2022 · 18:33 hs

Tres autos Ferraris, que pertenecieron a un cabecilla del narcotráfico, serán subastados en Colombia para que recaudar fondos destinados a los campesinos sin tierra, de acuerdo con lo que informó un funcionario para la agencia de noticias France-Presse.

Los automóviles de lujo fueron decomisados a alias Falcon, un excéntrico miembro del Clan del Golfo, el cartel de droga más poderoso del país y quien fue capturado en 2021 y extraditado en julio a Estados Unidos.

El vicepresidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Jaime Andrés Osorno, detalló a la agencia France-Presse que la subasta virtual será realizada entre los días 24 y 25 de octubre.

La entidad oficial que se encarga de administrar los bienes confiscados al narcotráfico no estableció un precio base para la subasta. Quienes tengan interés por pujar por los automóviles deberán enviar sus ofertas en “sobre cerrado”. Las propuestas de mayor valor serán las ganadoras, aunque la venta podrá declararse “desierta” si no alcanzan unos mínimos que no han sido revelados, añadió Osorno.

De acuerdo con informaciones de portales especializados, cada uno de los tres autos - de colores blanco, gris y rojo - cuesta por lo menos 400.000 dólares (cerca de 387 millones de pesos chilenos).

El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha propuesto que los recursos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) financien parte de una “reforma rural” con la que pretende dar tierra a personas que viven en el campo que no la tienen.

Según Jaime Andrés Osorno, una porción del dinero obtenido por los Ferraris irá destinada a “los proyectos rurales” del primer gobierno de izquierda de Colombia.

Ganancias de más de 100 mil dólares

Con el narcotráfico, Falcon llegó a obtener ganancias de 160.000 dólares mensuales (155 millones de pesos chilenos), con los que compró unos 30 automóviles de “alta gama” y de diferentes marcas.

Colombia es el mayor productor de cocaína del mundo, con una capacidad de producción de 1.100 toneladas al año, de acuerdo con el más reciente informe de la Casa Blanca.