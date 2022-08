Cristina Fernández de Kirchner se pronuncia tras ser culpabilizada por causa de Obra Pública

Este lunes, fiscales pidieran 12 años de prisión para Cristina Kirchner. AGENCIA UNO; ARCHIVO

23 de agosto 2022

Este martes, la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, realizó sus descargos en una transmisión por medio de redes sociales desde su despacho en el Senado. Su presunta culpabilidad en el nombrado caso Vialidad le podría significar 12 años a prisión y la inhabilitación perpetua para acceder a cargos públicos. Cristina Kirchner aseguró que la justicia no le permitió defenderse.

“De la misma manera que los fiscales pudieron leer su guion durante nueve jornadas, me hubiera gustado poder también hablar frente al Tribunal. No es la primera vez que sucede”, fueron sus primeras palabras. “Nada de lo que dijeron fue probado. No solamente no fue probado, sino que, además, se comprobó que era exactamente al revés de lo que decían. Y lo pudimos ver con los testimonios de los propios testigos citados por el fiscal”, añadió.

Calificándolo como una "ficción", Cristina Kirchner apuntó directamente a los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani. “Empieza el juicio con esta ficción que relataron durante cinco días los fiscales. Era una ficción, un guion, bastante malo, además de falso”, criticó la expresidenta.

La vicepresidenta también apuntó a Mauricio Macri, ex presidente de la Nación, argumentando que “mientras el juicio sucedía, transcurría el 2019, el 2020, el 2021, y la verdad que cuando dije que tenían la sentencia escrita, me quedé corta. Porque, en el curso de ese año y en todo el proceso de lo que fue el macrismo, comenzaron a aparecer las cosas que habían hecho en materia judicial”.

En la misma línea, la exmandataria argentina sostuvo que “ninguno de nosotros se fugó cuando nos persiguieron, nos amenazaron y nos encarcelaron. Nos quedamos acá, en la Argentina, a dar cuentas. Ustedes huyen. La primera citación que tienen, huyen. Este señor lleva más de 600 días prófugo” dijo en referencia a Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, un exfuncionario de la gestión Mauricio Macri que actualmente cuenta con una orden de captura internacional. “Es el único dirigente político prófugo, y no es un peronista. Es de ustedes, los macristas”, siguió Kirchner al comparar su situación con la de Rodríguez.

Cristina cuestionó nuevamente a los fiscales y hizo una nueva crítica cuando afirmó que “se juntaban empresarios de la obra pública, pero la jefa de la asociación ilícita soy yo”. La vicepresidenta fue más allá y dijo que “este trato de familiaridad lo van a ver con Nicki Caputo y Eduardo Gutiérrez, con ningún otro, digo esto no porque considere que la amistad es un pecado, quienes lo han considerado un delito son Luciani y Mola”, cuando leía los mensajes privados entre José López y Nicolás Caputo. “No estoy horrorizándome, estoy diciendo ¿cuáles son los criterios de Luciani y Mola? Estoy preguntando eso y de otros fiscales que después voy a hablar también”, añadió.

Los mejores 12 años de gobierno

Al final de su discurso de una hora y media, Cristina Fernández afirmó que “me van a condenar, pero si naciera 20 veces, 20 veces haría lo mismo”, para luego agregar que “nos piden 12 años, porque son los 12 años del mejor gobierno que tuvo la Argentina en las últimas décadas. Y lo digo con números”.

“Esto no es un juicio a Cristina Kirchner, es un juicio al peronismo”, afirmó. “Es un juicio a los gobiernos populares y los que peleamos por la memoria, la verdad, el salario y también la obra pública, que fue una formidable gestión de gobierno desde Ushuaia a La Quiaca”, fueron las últimas declaraciones. “No vienen por mí, vienen por ustedes, por los salarios, de los trabajadores, jubilados, endeudamiento”, advirtió.

Terminado el discurso, la expresidenta se acercó al balcón del Congreso y saludó a cientos de adherentes que la esperaban, a los que les pidió entonar la marcha peronista.