Cristina Fernández de Kirchner tras condena: "No voy a ser candidata a nada. Me vuelvo a mi casa"

Por: Cristián Meza 06 de diciembre 2022 · 20:02 hs

Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de Argentina, hizo sus descargos tras conocerse la condena a seis de cárcel, como parte de una asociación ilícita con el empresario Lázaro Báez, en el llamado caso Vialidad.

La política reconoció que “la condena real es la inhabilitación perpetua a ejercer cargos electivos, cuando todos los cargos que ejercí fueron por el voto popular”.

“Cuatro gobiernos en nombre del peronismo ganamos con el apellido Kirchner: en el 2003, en el 2007, en el 2011 y también contribuí a la victoria en el 2019, cuando nadie daba dos pesos por el peronismo. Por esto me están condenando. Esta es la verdad de la milanesa, que la cuenten como quieran”, indicó en una transmisión en redes sociales.

Fernández de Kirchner aprovechó de enviar un mensaje al dueño del grupo Clarín, Héctor Magneto.

“Una muy buena noticia para usted señor Magneto, porque el 10 de diciembre de 2023 no voy a ser vicepresidenta, así que puede dar la orden de que me metan presa. No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta ni a senadora, no voy a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo a mi casa, la misma de la que salí un 25 de mayo de 2003 para acompañar a quien fue mi compañero″, argumentó.

Cristina Fernández de Kirchner recalcó que “esto es un Estado paralelo y mafia, mafia judicial, y la confirmación de la existencia de un sistema paraestatal, donde se decide sobre la vida, el patrimonio y la libertad del conjunto de los argentinos".

“Hablo fundamentalmente de nosotros, del peronismo, de los que tenemos un compromiso con los derechos de la gente, ahí me condenan a mí, condenan un modelo de desarrollo económico y de reconocimiento de los derechos del pueblo. Por eso me condenan”, precisó la vicepresidenta de Argentina.