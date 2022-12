Decretan siete días de prisión preventa para el ex presidente Pedro Castillo

Pedro Castillo participó de la audiencia en su contra de forma telemática. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Rodrigo León 08 de diciembre 2022 · 16:37 hs

El Juzgado Supremo de Perú aceptó este jueves la solicitud de la Fiscalía y dictó siete días de prisión preventiva para Pedro Castillo, destituido ex presidente que fue acusado de rebelión y conspiración tras el fallido golpe de Estado que intentó concretar este miércoles.

A través de redes sociales, el Poder Judicial informó que “el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo de juez Juan Carlos Checkley, dispone siete días de Detención Preliminar contra el ex presidente Pedro Castillo, investigado por el delito de rebelión (alternativamente conspiración)”.

En ese sentido, se estableció la “legalidad de la detención” y dictaminaron que el plazo de detención judicial “estará vigente del 7 al 13 de diciembre”.

El ex mandatario estuvo presente en la audiencia de forma telemática, acompañado de sus defensores, entre los que se encontraba Aníbal Torres, quien ejerció como ministro de Justicia y jefe de gabinete durante su gobierno (2021-2022).

La audiencia contra Pedro Castillo

El fiscal adjunto supremo, Marco Huamán, argumentó en la audiencia que pedían la prisión preventiva para Pedro Castillo porque “queda evidente la alta probabilidad de fuga”, debido a la intención del detenido de recurrir a la embajada de México para pedir asilo.

Vistiendo la misma ropa que usaba cuando fue detenido la tarde de este viernes, Castillo no quiso dirigirse al tribunal para hacer uso de su derecho a defensa, y le dio la palabra a su equipo de abogados.

Ellos indicaron que “resulta claro que acá no se ha configurado el delito de rebelión”, puesto que el hecho nunca se concretó. Por lo mismo, solicitaron “declarar infundado el pedido de la fiscalía”.

Los abogados de Pedro Castillo insistieron en que los delitos que se le imputan al ex presidente no se consumaron, ya que el Congreso no se disolvió y las Fuerzas Armadas no acataron la orden de implementar un toque de queda en Perú.