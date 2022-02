Denuncian a Elon Musk por exponer a monos a experimentos mortales para probar sus implantes cerebrales

La demanda señala que se violó la Ley Federal de Bienestar Animal. AGENCIA UNO / ARCHIVO

Por: Hugo Infante 11 de Febrero 2022 · 16:27 hs

Una organización de médicos denunció al magnate Elon Musk por explotar y someter a monos a “sufrimiento extremo” en el marco de su controvertido proyecto de diseñar implantes cerebrales para tratar lesiones neurológicas o de la médula espinal.

El Comité de Médicos por una Medicina Responsable (PCRM, por sus siglas en inglés) interpuso una demanda ante el Departamento de Agricultura de Estados Unidos en contra de la empresa Neuralink por los "experimentos invasivos y mortales" con animales.

Según el comunicado de la agrupación, entre el 2017 y 2020 la Universidad de California en Davis (UCD), financiada por Neuralink, le extirpó parte del cráneo a 23 primates para "implantarles electrodos en el cerebro" como parte del desarrollo de la interfaz cerebro-máquina de la empresa fundada por Elon Musk en 2016.

La demanda señala que Neuralik y el personal de la universidad violaron la Ley Federal de Bienestar Animal por no cuidar la salud física y psicológica de los animales.

"No brindaron a los monos moribundos la atención veterinaria adecuada, usaron una sustancia no aprobada conocida como Bioglue que los mató al destruir partes de sus cerebros y no proporcionaron tratamiento psicológico", aseguraron.