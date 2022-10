Diputada del partido de Bolsonaro persiguió a hombre con una pistola en pleno Sao Paulo

Carla Zambelli subió un video a su cuenta de Instagram donde justificó su actuar.

Por: Gabriela Romo 30 de octubre 2022 · 09:31 hs

La diputada brasileña Carla Zambelli de Oliveira, perteneciente al Partido Liberal de Jair Bolsonaro, persiguió a un hombre con una pistola, en las horas previas de la segunda vuelta presidencial.

La parlamentaria fue filmada por los transeúntes cuando apuntó a un hombre con un arma de fuego en las calles de Sao Paulo, en medio de las amenazas que le hacía sobre matarlo.

El polémico video compartido en redes sociales muestra a la diputada bolsonarista cruzando la calle mientras apunta el arma hacia el hombre, al que persigue hasta el interior de un bar.

Tras ello, la diputada ingresa al local y, con las dos manos en la pistola, grita: “Tírate al suelo”.

Justificó su accionar

Luego del hecho, Carla Zambelli subió un video a su cuenta de Instagram donde señaló que se defendió y justificó su actuar.

"Yo estoy en la Alameda Lorena, en Sao Paulo, estaba saliendo del restaurante cuando un hombre negro con un grupo de personas me empezaron a gritar, después se me acercaron y me empujaron, me llamaron hija de puta, prostituta, me mandaron a la mierda varias veces", dijo la diputada

También agregó que, “después que me empujó yo me caí, lo salí persiguiendo, le dije que iba a llamar a la policía”.

La legisladora aseguró que, "cuando me empujó, salí corriendo detrás de él. Él escapó, saqué el arma y fui corriendo detrás de él para que parara. Tuvo miedo y fue a parar a un bar".

Sin embargo, otro video del suceso desmiente la versión de Zambelli. Las imágenes muestran a la diputada tropezar y caer sola al suelo tras una discusión en mitad de la calle para luego comenzar a correr detrás del hombre.

Justo en ese momento, otro hombre que acompañaba a la diputada Zambelli y la propia congresista sacan sus armas mientras persiguen al hombre. Asimismo, se escucha el sonido de un disparo, sin mostrar quién lo habría efectuado.