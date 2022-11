Donald Trump anunció su candidatura presidencial para 2024

Donald Trump quiere impedir que Joe Biden logre la reelección. INSTAGRAM.

Por: Rodrigo León 16 de noviembre 2022 · 06:43 hs

Donald John Trump, empresario, anunció la noche de este martes que volverá a presentarse como candidato presidencial para las elecciones de 2024 de Estados Unidos.

El anuncio lo hizo en su residencia de Mar-a-Lago en Florida, donde prometió que buscará traer de vuelta la “gloria” al país “en decadencia” e “invadido” por personas de todas partes del mundo.

“Anuncio esta noche mi candidatura a la presidencia de Estados Unidos”, dijo Trump en la cita que reunió a cientos de sus adherentes. Previo a su discurso, entregó toda la documentación correspondiente a la autoridad electoral.

El ex presidente aseguró que buscará que Joe Biden no logre quedarse otros cuatro años en la Casa Blanca porque “el país no puede tener más de eso”, e hizo un repaso de lo que han sido, para él, estos dos años del mandatario.

“Esto no es solo una campaña, es una causa para salvar a nuestro país”, manifestó Donald Trump, para luego pedirle “a todos los patriotas que se suban a bordo”, recalcando que “voy a ser su voz”.

La decisión de Donald Trump

Aún quedan dos años para las elecciones presidenciales de Estados Unidos, pero Donald Trump ya quiso abrirse paso entre los republicanos y asegurar su lugar en la papeleta.

Sobre todo luego de los resultados de las elecciones intermedias, donde la “ola roja” de los republicanos no fue la esperada. De hecho, muchos apuntan a que los denominados “protegidos” por Trump no obtuvieron lo que se esperaba de ellos.

"Estoy segura de que este no es el comienzo que Donald Trump quería para su anuncio de esta noche", dijo la congresista republicana saliente Liz Cheney.

Por otro lado, la llegada de Donald Trump a las elecciones presidenciales de 2024 podría no ser como él espera. De hecho, existe otra figura que podría hacerle el peso en las primarias y arrebatar su candidatura: el gobernador de Florida, Ron DeSantis, de 44 años.

A eso se suma que el ex presidente aún es objeto de varias investigaciones. Entre ellas se encuentran las indagaciones respecto al presunto fraude en sus negocios familiares, su papel en el ataque al Capitolio, su intento de anular las elecciones de 2020 y su ocultación de documentos clasificados en Mar-a-Lago.