El desgarrador testimonio de DT chileno por tragedia en Indonesia

El técnico chileno del Aremania de Indonesia, Javier Roca, lamentó la tragedia que afectó a los hinchas de su equipo.

02 de octubre 2022

Una de las peores tragedia de la historia del fútbol se registró en las últimas horas en Indonesia y un chileno ha estado involucrado de manera directa.

Se trata del técnico nacional Javier Roca, actual estratega del Aremania de la primera división del fútbol de ese país. El técnico del equipo se refirió a la tragedia que afectó a hinchas de su equipo y que hasta ahora ha dejado 174 muertos.

“La situación es tremenda. Nos dimos cuenta que habían muertos cuando sacamos los cuerpos a los camarines. Murieron alrededor de 60 en el estadio y el resto falleció en el hospital”, detalló para ADN Radio, Javier Roca.

Su equipo, el Aremania, jugaba el clásico de la Antigüa Indonesia ante el Pesebaya Surabaya en el Estadio Kanjuruhan, la casa del equipo dirigio por el ex Colo Colo.

Fue al término del encuentro, cuando el Pesebaya celebraba su triunfo ante el Aremania por 3 a 2, donde vinieron los trágicos momentos que han dejado más de un centenar de fallecidos, situación que ha acongojado a Roca.

“Ni siquiera he pensado a volver a entrenar. Mañana voy a reunir a los jugadores y ver a la gente que sigue hospitalizada para acompañar a la gente más cercana que falleció. No sé si tengamos la fuerza para seguir jugando”, enfatizó el chileno.

Javier Roca criticó las medidas policiales

La policía comenzó a reprimir a los hinchas que invadieron el terreno de juego utilizando gases lacrimógenos, gatillando que se generan estampidas por parte de los hinchas que huían del estadio.

Varias muertes se produjeron por asfixia y aplastamiento. Entre los fallecidos aparecen mujeres y niños.

“Acá falló todo. Desde el horario del partido, la capacidad y la forma de represión. El actuar de la policía no fue el adecuado, porque no era una estampida de hinchas del futbol. Habían niños y mujeres que fallecieron por asfixia, no debieron ocuparse bombas lacrimógenas”, criticó Javier Roca.

Por otro lado, el técnico de 45 años, aclaró que “nuestra hinchada son puros niños de 15 años y que arman un poco de desorden, pero no es para mi entender para haberlos golpeado de esa manera. Nunca hubo intención de ir a enfrentar a la policía”.

Hasta ahora son más de 170 muertos y no se descarta que esta cifra aumente en las próximas horas.