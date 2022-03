El dramático relato del fotógrafo que acompañaba Brent Renaud, el periodista asesinado en Ucrania

"Cruzamos el puesto de control y empezaron a dispararnos", explicó Juan Arredondo.

Compartir











Por: Gabriela Romo 14 de Marzo 2022 · 09:27 hs

Tras la muerte en Ucrania del periodista Brent Renaud, en medio de un ataque ruso, se reveló que un fotógrafo estadounidense de origen colombiano, de 45 años, estaba junto a él y resultó gravemente herido.

"Estábamos cruzando el primer puente en Irpin (en el occidente de Kiev). Íbamos a grabar a otros refugiados yéndose, íbamos a tomar un coche que alguien nos ofreció para llevarnos al otro puente. Cruzamos el puesto de control y empezaron a dispararnos, así que el conductor dio la vuelta y continuaron disparándonos", explicó el fotógrafo herido, Juan Arredondo desde una camilla del hospital de Okhmatdyt.

En el mismo vehículo atacado se trasladaba el documentalista y director de cine Brent Renaud, quien falleció tras recibir un impacto de bala en el cuello.

"Mi amigo Brent Reanud recibió un disparo en el cuello y lo dejaron atrás. Y nos separamos", recordó el fotógrafo.

Tras el ataque, las autoridades ucranianas acusaron a las tropas rusas de abatir el vehículo en el que se encontraban ambos periodistas.

El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, sigla en inglés) señaló que el ataque perpetrado supone una violación de la ley internacional.

Junto a ello, la agrupación de reporteros Sin Fronteras solicitaron una investigación para que se aclare lo ocurrido.

La organización aseguró que se encuentran "consternados" tras conocer la noticia y pidieron "a los periodistas que se encuentran en Ucrania a que extremen las precauciones".

Juan Arredondo estudió en Nieman de Harvard en 2019 y sus fotografías han sido publicadas en The New York Times, National Geographic, The Wall Street Journal, Newsweek, ESPN, Vanity Fair y otros medios de comunicación, según la biografía de su sitio web personal.