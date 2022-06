"El patriarcado es un juez": congresista de EEUU cita a Las Tesis tras derogación del derecho al aborto

Compartir











Por: Cristián Meza 26 de junio 2022 · 09:33 hs

La congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez citó al colectivo Las Tesis para referirse a su rechazo a la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que anuló el derecho constitucional al aborto.

Ocasio-Cortez, de origen puertorriqueño y que está en el Congreso en 2018, es una defensora de los derechos reproductivos de las mujeres en el país.

Así, se valió de sus redes sociales para enviar un mensaje a la población latina de Estados Unidos: “El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves”.

Junto con ello, dedicó palabras en lenguaje inclusivo a quienes protestaron para que la decisión del caso Roe vs Wade no fuera revertido.

"Gracias a todes por su solidaridad. Estamos en esta lucha juntes, con la inspiración de nuestras vecines Latines y en todo el mundo", señaló.

Quien también se mostró contraria a la decisión de la justicia estadounidense fue la cantante Taylor Swift, quien expresó que “estoy absolutamente aterrada de que estemos aquí, que después de tantas décadas de personas luchando por los derechos de las mujeres a sus propios cuerpos, la decisión de hoy nos haya despojado de eso”.

La artista compartió un mensaje de Michelle Obama, quien declaró que “eso fue lo que nuestras madres, abuelas y bisabuelas vivieron, y ahora nos toca otra vez (…) Me parte el corazón la chica adolescente que no podrá terminar su escuela o vivir la vida que ella quería porque el estado controla sus decisiones reproductivas; la madre en un embarazo inviable que es forzada a llevarlo a término; los padres que ven el futuro de sus hijos esfumarse; la salud de las trabajadoras que no recibirán más ayuda sin arriesgar prisión”.