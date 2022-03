El periodista estadounidense Brent Renaud fue asesinado de un disparo por las fuerzas rusas en Ucrania

La policía ucraniana identificó al periodista Brent Renaud, abatido de un disparo, por su credencial y su pasaporte estadounidense.

Por: Carlos Saldivia 13 de Marzo 2022 · 17:13 hs

Las tropas rusas en Ucrania dispararon a un auto con corresponsales de la prensa internacional y mataron al periodista estadounidense Brent Renaud, mientras que otro reportero, identificado como Juan Arredondo, resultó herido, en un hecho ocurrido en Irpin, una localidad ubicada al oeste de Kiev.

El asesinato del profesional fue confirmado también en las redes sociales de la Policía de Ucrania y por el Parlamento del país, que muestra fotos de la víctima.

Los periodistas fueron alcanzados por las balas mientras circulaban en un automóvil junto a un civil ucraniano, que también fue herido, precisó a la agencia AFP, un médico voluntario de la defensa territorial de Ucrania que trató a las víctimas.

Renaud de 51 años fue colaborador de The New York Times hasta el año 2015, según informó el medio estadounidense en un comunicado, aunque precisó que no estaba había sido enviado por el medio para esta cobertura.

Imágenes de la Policía de Ucrania del lugar donde las tropas rusas le dispararon

“Estamos consternados por la noticia de su muerte”, afirmó The New York Times en el texto.

Según explicó el medio estadounidense, los primeros datos apuntaban a que trabajaba para NYT porque llevaba una credencial de prensa del diario que había sido emitida para una misión anterior.

Se cree que los periodistas atacados estaban filmando a los refugiados que acababan de cruzar un puesto de control en Irpin antes de que les dispararan.

Las autoridades ucranianas confirmaron que el periodista herido es Juan Arredondo, tiene 46 años y está consciente. El hombre recibió una herida de metralla en el muslo y fue operado en el infantil de Okhmatdyt, ubicado cerca de la zona del incidente.